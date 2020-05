Kickstarter perd près de 40% de ses effectifs après des licenciements et départs volontaires

Avec le nombre de nouveaux projets en forte baisse par rapport à l’année dernière, Kickstarter a procédé à des licenciements.

La plateforme de crowdfunding Kickstarter est la dernière entreprise à recourir aux licenciements lors du ralentissement économique provoqué par la pandémie de coronavirus. La société a déposé un avis réglementaire à New York la semaine dernière, révélant qu’elle avait licencié 25 employés, soit environ 18% de ses effectifs. Mais Kickstarter a déclaré à The Verge que la réduction de ses effectifs est plus de deux fois supérieure, 30 employés ayant décidé de prendre des rachats volontaires négociés entre la direction de l’entreprise et le syndicat des employés de Kickstarter.

Les licenciements ont été signalés pour la première fois mercredi par Business Insider. Le Verge a rapporté le mois dernier que le PDG de Kickstarter, Aziz Hasan, avait informé le personnel que les licenciements étaient imminents dans une note interne. À l’époque, Hasan a cité une baisse de 35% des nouveaux projets sur la plateforme sans « signe clair de rebond ».

Kickstarter, qui est une société d’intérêt public, est l’une des rares entreprises technologiques à s’être syndiquée. Les employés l’ont fait en février de cette année sous le nom de Kickstarter United après une série de négociations particulièrement longues avec la direction qui a commencé en 2019 le même jour que l’ancien PDG et co-fondateur Perry Chen a démissionné et a remis les rênes à Hasan.

Le syndicat de Kickstarter, qui est représenté par l’Office and Professional Employees International Union (OPEIU), a été impliqué dans les négociations avec la direction concernant les licenciements, mais on ne sait pas quels départements les licenciements ont principalement touchés. Un accord a été conclu pour la première fois début mai, qui impliquait Kickstarter offrant des rachats volontaires aux membres du syndicat et la possibilité de se retirer de la couverture d’assurance maladie et de recevoir un paiement partiel à la place.

Dans le cadre de l’accord, Kickstarter a finalement offert aux employés qui quittaient une indemnité de départ qui comprend quatre mois de salaire, quatre mois de couverture de soins de santé pour les employés gagnant plus de 110 001 $ par an et six mois pour ceux qui gagnent moins, l’annulation de tout accord de non-concurrence en place, et une chance de rejoindre l’entreprise si leur emploi rouvre dans l’année.

On April 20th, Kickstarter management announced that they were planning to lay off ~40% of our workforce. After two weeks of bargaining, we negotiated a severance package that we are incredibly proud of. Our statement: pic.twitter.com/0D786cMjgh — Kickstarter United (@ksr_united) May 2, 2020

En février 2020, le syndicat était composé de 85 ingénieurs, directeurs, analystes, concepteurs, coordinateurs et spécialistes du support client, et le groupe représentait environ 60% des 140 employés de l’entreprise avant les licenciements.