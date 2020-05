Moxie : un robot de 1 500 $ pour les enfants

La startup Embodied a créé un petit robot nommé Moxie, équipé d’une intelligence artificielle et d’une technologie de reconnaissance faciale.

La dernière technologie éducative se présente sous la forme d’un robot de 3kg qui ressemble à quelque chose tout droit venue d’un film Pixar. Moxie, un adorable robot éducatif, est conçu pour enseigner aux enfants à la maison. Mais son prix est élevé : le robot lui-même coûte 1 500 $ et il nécessite un abonnement mensuel de 60 $ après la première année.

Embodied, la société de robotique et d’intelligence artificielle derrière Moxie, explique que le robot enseignera aux enfants de six à neuf ans à l’aide de thèmes et de leçons hebdomadaires conçus pour promouvoir l’apprentissage cognitif, émotionnel et social. Les enfants seront chargés d’aider Moxie à explorer et à apprendre les expériences humaines et les compétences de vie, comme apprendre de nouveaux mots ou discuter d’expériences importantes comme aller chez le dentiste. Les parents pourront contrôler Moxie via une «application parent», qui leur permettra de vérifier les progrès de leur enfant et de limiter leur utilisation de Moxie.

Les problèmes de confidentialité et de sécurité ont été une grande préoccupation lorsqu’il s’agit de créer des technologies éducatives pour les enfants, et Moxie ne devrait pas être une exception. Les données du petit robot seront cryptées, les parents ou tuteurs étant les seuls à pouvoir accéder aux données de leur unité particulière, a déclaré le fondateur d’Embodied Paolo Pirjanian lors d’une interview avec Fast Company. Mais Moxie a encore beaucoup de technologies qui peuvent être utilisées pour interagir avec et surveiller ceux à proximité: il a quatre microphones à l’intérieur de sa tête et une caméra située à l’avant. D’autres technologies pour enfants, comme une Barbie intelligente et une enceinte intelligente pour enfants, ont suscité la controverse en raison des implications sur la confidentialité de la construction de microphones dans des jouets destinés aux enfants.

Ces dernières années, plusieurs entreprises ont essayé de créer des robots conviviaux avec lesquels interagir chez eux. Il y a Aibo, l’animal de compagnie robotique de 2 900 $ de Sony, plus Jibo, un robot familial qui n’a été financé avec succès que pour floper quelques années dans sa durée de vie.

Les réservations sont ouvertes dès maintenant et Moxie devrait sortir cet automne.