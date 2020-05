Google Chrome s’équipe d’une fonctionnalité pour organiser ses nombreux onglets ouverts

Une nouvelle fonctionnalité dans Google Chrome a été ajoutée pour vous aider à organiser vos nombreux onglets ouverts.

Le navigateur Chrome de Google s’améliore toujours un peu plus, grâce au travail inlassable des ingénieurs de l’entreprise et, bien sûr, aux nombreux contributeurs du projet Chromium. Maintenant, ce point a été poussé encore plus loin par l’ajout de groupes d’onglets dans les branches bêta de Chrome.

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de cliquer avec le bouton droit sur n’importe quel onglet et de créer un groupe pour lui (l’ajout de nouveaux onglets à un groupe existant fonctionne de la même manière). En cliquant sur le petit point gris à gauche du groupe, vous serez invité à sélectionner un nom et une couleur pour celui-ci. Selon Google, cette fonctionnalité est destinée à aider les internautes à mieux organiser leur expérience de navigation.

La façon dont vous choisissez d’étiqueter et d’organiser vos onglets dépend entièrement de vous, mais si vous avez besoin de suggestions pour relancer votre imagination, Google affirme que les utilisateurs ont tendance à regrouper les onglets par urgence, site ou sujet. Ainsi, par exemple, vous pouvez nommer un groupe « DÈS QUE POSSIBLE » et un autre « Shopping ».

En pratique, les groupes d’onglets n’apportent pas vraiment d’améliorations ou de modifications fonctionnelles majeures à Chrome. Cependant, ils faciliteront certainement beaucoup ce que vous faites, en particulier si vous êtes le type de personne qui a tendance à avoir entre 30 et 60 (ou plus) onglets ouverts à tout moment.

A little organization can go a long way. Managing your tabs just got easier on desktop. Learn more about the latest version of tab groups, now available in #Chrome beta: https://t.co/enX8yrjaN9 pic.twitter.com/gebDyzoEo2

— Chrome (@googlechrome) May 13, 2020