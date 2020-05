Amazon met à jour la tablette Fire HD 8 avec un processeur plus rapide et plus de stockage

Mercredi, Amazon a lancé une nouvelle version de sa tablette Fire HD 8, avec un processeur plus rapide et plus de stockage.

Amazon a actualisé mercredi sa gamme de tablettes Fire avec un hardware plus rapide, plus de stockage et une meilleure prise en charge de la batterie. Collectivement, les mises à niveau sont de nature modeste, mais à ce niveau de prix, vous ne pouvez vraiment pas vous attendre à des changements drastiques.

La Fire HD 8 de base intègre un écran haute définition de 8 pouces (résolution 1280 x 800) piloté par un nouveau processeur quadricœur cadencé à 2,0 GHz avec 2 Go de RAM. Amazon a déclaré que le nouveau processeur était 30% plus rapide que son prédécesseur.

L’appareil révisée peut être configuré avec 32 Go ou 64 Go de stockage interne et prend en charge les cartes microSD jusqu’à 1 To de capacité pour encore plus d’espace. Les utilisateurs peuvent s’attendre jusqu’à 12 heures d’autonomie de batterie en usage mixte par charge, avec une recharge complète prenant moins de cinq heures via USB-C.

La nouvelle Fire HD 8 Plus, quant à elle, fait monter la RAM jusqu’à 3 Go et permet une charge sans fil. Vous bénéficiez également d’un chargeur 9 W plus rapide qui réduit d’environ une heure le temps de charge et d’un abonnement de six mois à Kindle Unlimited (une valeur de près de 60 $).

Rappelons que les tablettes d’Amazon tournent sous Fire OS, un système d’exploitation dérivé d’Android, mais non compatible avec les services Google. Il est donc impossible d’accéder au Play Store sur la nouvelle Fire HD 8.

Le nouveau modèle de Fire HD 8 d’Amazon est disponible en pré-commande à partir d’aujourd’hui à partir de 99,99 € dans un choix de couleurs blanc, noir, violet et bleu. Les expéditions débuteront le 3 juin.

Le Fire HD 8 Plus est également en précommande, mais ce modèle n’est pas encore proposé en France. Le prix de l’appareil est de 109,99 $, et expédié le même jour dans une nouvelle couleur ardoise. Vous pouvez l’obtenir avec une station de recharge sans fil incluse pour 139,99 $.