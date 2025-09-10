Comment réduire la taille d’une photo sur smartphone

Apprenez à réduire facilement la taille d’une photo sur smartphone grâce à des réglages, applis et astuces simples pour gagner de la place et partager plus vite.

Avec l’essor des réseaux sociaux et des applications de messagerie, partager des photos est devenu un geste quotidien. Mais il arrive souvent que vos images soient trop volumineuses : elles prennent de la place dans la mémoire du téléphone, ralentissent les envois et parfois, ne passent pas par email. Heureusement, il existe plusieurs façons simples de réduire la taille d’une photo directement depuis un smartphone.

1. Utiliser les réglages de l’appareil photo

Le moyen le plus efficace pour éviter les fichiers trop lourds est d’agir dès la prise de vue.

Réduire la résolution : dans les paramètres de l’appareil photo, vous pouvez choisir une qualité d’image plus basse. Moins de mégapixels = fichiers plus légers.

Choisir un format adapté : certains téléphones proposent le format HEIF/HEIC, qui compresse mieux que le JPEG tout en conservant une bonne qualité.

2. Recadrer la photo

Parfois, vous n’avez pas besoin de toute l’image.

En ouvrant la photo dans l’application Galerie/Photos, utilisez l’outil de recadrage.

Coupez les zones inutiles : cela réduit à la fois la résolution et la taille du fichier.

3. Redimensionner avec une application

Si vous souhaitez garder la photo entière mais en version plus légère, il existe des applications gratuites :

Android : Photo Compress, Lit Photo, ou simplement Google Photos.

iPhone : Image Size, Compress Photos & Pictures.

Ces applis permettent de choisir :

La largeur/hauteur de l’image en pixels.

Le niveau de compression (plus la compression est forte, plus la taille baisse, mais la qualité peut diminuer).

4. Utiliser un service en ligne

Sans installer d’application, vous pouvez passer par des sites comme iloveimg.com ou tinypng.com depuis le navigateur de votre smartphone. Il suffit de charger la photo et de télécharger la version allégée.

5. Sauvegarder en mode “optimisé”

Sur iCloud (iPhone) ou Google Photos (Android/iOS), il est possible d’activer le mode “stockage optimisé”. Les photos originales sont conservées dans le cloud, et une version compressée reste sur le téléphone pour économiser de l’espace.



