Apple Music permet d’importer ses playlists Spotify

Apple propose son nouvel outil de transfert permettant d’importer ses playlists Spotify dans Apple Music.

Après avoir lancé son service en mai dernier en Australie et en Nouvelle-Zélande, Apple déploie désormais en France une fonction permettant de transférer facilement sa bibliothèque musicale depuis d’autres plateformes de streaming vers Apple Music. L’objectif est de simplifier la transition : playlists et morceaux de Spotify, Deezer, YouTube Music, Amazon Music ou encore Tidal peuvent être importés automatiquement, sans avoir à tout recréer manuellement.

Un transfert simplifié entre services

La fonctionnalité ne se limite pas à la France : elle est également proposée en Allemagne, au Royaume-Uni, au Brésil, au Canada et au Mexique, comme le précise la documentation d’Apple. Son fonctionnement est assez direct : il suffit d’avoir un abonnement Apple Music et de se connecter avec les identifiants de l’ancien service pour lancer la migration depuis l’application (iOS ou Android) ou via la version web. Dans les paramètres, une nouvelle option « Transférer des morceaux depuis d’autres services de musique » apparaît.

Apple indique que le contenu transféré dépend du service source. Le système va chercher les correspondances dans son immense catalogue (plus de 100 millions de titres). Si un morceau exact n’est pas disponible, des alternatives proches seront suggérées afin que l’utilisateur puisse choisir la version la plus adaptée.

À noter enfin que seuls les titres et playlists personnelles sont concernés par l’opération : les sélections ou playlists éditoriales proposées par les plateformes tierces ne sont pas importées.



