Les futurs contrôleurs PSVR pourraient avoir des capteurs de proximité pour suivre le mouvement des doigts

Le futur PSVR pourraient embarquer des capteurs de proximité pour suivre le mouvement des doigts de l’utilisateur.

Selon un document de recherche rédigé par Kazuyuki Arimatsu et Hideki Mori de Sony Interactive Entertainment, le fabricant de consoles pourrait envisager d’implémenter l’articulation à part entière dans un futur contrôleur PlayStation VR (PSVR). La société a même publié une vidéo de démonstration de principe montrant la technologie avec un premier prototype (ci-dessous).

Les chercheurs de Sony ont présenté un article intitulé « Evaluation of Machine Learning Techniques for Hand Pose Estimation on Handheld Device with Proximity Sensor » («Évaluation des techniques d’apprentissage automatique pour l’estimation de la pose de la main sur un appareil portable avec capteur de proximité») lors de la conférence CHI 2020 sur les facteurs humains dans les systèmes informatiques. Le travail décrit un prototype qui utilise des capteurs de proximité capacitifs qui détectent comment la main du joueur est positionnée avec 14 points d’articulation. Les données sont ensuite utilisées par un algorithme de machine learning pour imiter les mouvements de la main et des doigts dans la simulation. L’IA a été formée en utilisant le suivi optique sur une douzaine de personnes de tailles de mains différentes et présentant de nombreuses poses.

Bien que voir vos mains entièrement articulées en VR soit beaucoup plus immersif, les applications pratiques sont moins claires. En plus de donner à votre ami le doigt du milieu, cela ne semble pas nécessaire pour les jeux de génération actuelle et serait juste une perte de puissance de traitement.

La démonstration montre que l’opérateur du contrôleur empile des blocs en VR, mais ce n’est pas vraiment une dynamique de jeu que toute personne de plus de cinq ans trouverait excitante et amusante. Cependant, la technologie pourrait s’avérer plus utile dans les milieux sociaux, en particulier pour les sourds utilisant la langue des signes. Autrement dit, si quelqu’un lance une plateforme de VR sociale adoptée avec succès, comme nous en avons discuté dans notre récent article sur le sujet.

Nous savons que Sony a de grandes aspirations pour le casque PlayStation VR. Il y a un peu plus d’un an, Shawn Layton, vice-président de Sony Network Entertainment International, a déclaré que l’évolution du PSVR au cours des 10 prochaines années serait « dramatique ». Grâce à certains brevets récents, nous avons une idée générale de l’orientation de Sony avec PSVR 2, même s’il n’en a pas annoncé un en préparation.

Cependant, le suivi des doigts semble plus loin. Comme on peut le voir dans la vidéo, cela est loin d’être parfait en ce qui concerne certains gestes, mais ce qu’ils ont maintenant semble prometteur. Ce sera aux développeurs de trouver de nouvelles façons amusantes d’utiliser la technologie dans les jeux.