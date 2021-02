Nike dévoile les Go FlyEase, ses premières chaussures véritablement « mains libres »

Nike a annoncé lundi la sortie de ses premières sneakers « mains libres » : les Nike Go FlyEase.

L’objectif initial de Nike avec les Go FlyEase était de mieux soutenir les athlètes adaptatifs handicapés, mais il est rapidement devenu évident que la chaussure était «vraiment universelle». Aujourd’hui, la marque est sur le point de rivaliser directement avec d’autres chaussures à enfiler bien connues comme les Crocs et sert d’alternative à d’autres solutions « mains libres ».

Nike a présenté lundi une chaussure radicalement différente qui utilise un design unique pour pouvoir les mettre/enlever sans utiliser ses mains.

La Nike Go FlyEase utilise une charnière bi-stable qui, avec le tendeur FlyEase, permet à la chaussure d’être stable dans des états entièrement ouverts et fermés. Vous glissez littéralement votre pied dedans puis descendez pour verrouiller la moitié arrière de la chaussure en place. Quand vient le temps de les retirer, il vous suffit de marcher sur le talon en utilisant votre pied opposé, de monter puis de faire glisser votre pied.

Les chaussures font partie de la famille FlyEase plus large de Nike, qui comprend plus de 20 styles de chaussures faciles d’accès.

Les chaussures Nike Go FlyEase seront disponibles pour certains membres Nike à partir du 15 février, avec une plus grande disponibilité pour les consommateurs plus tard cette année. Le prix n’a pas été mentionné, mais selon CNBC, la paire coûtera 120 $ la paire.

À ce prix, elles seraient un peu plus chers que les autres chaussures des concurrents comme les Crocs, mais elles ciblent également un public différent et sont sans doute beaucoup plus élégantes que les sabots en mousse.