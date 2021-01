Apple et Hyundai pourraient commencer la production de voitures électriques en 2024

Apple et Hyundai pourraient signer un partenariat au mois de mars pour produire un véhicule électrique et autonome.

Apple semble prêt à commercialiser une voiture électrique sous une forme ou une autre. Un nouvel article affirme qu’un partenariat Apple-Hyundai est imminent, les entreprises devant commencer la production d’un véhicule électrique autonome aux États-Unis en 2024.

La nouvelle fait suite à une déclaration de vendredi, dans laquelle le constructeur automobile sud-coréen Hyundai Motor Company a confirmé qu’il avait débuter des discussions avec Apple concernant la production future d’une voiture électrique autonome. La nouvelle a fait exploser les actions de Hyundai, même si la société a par la suite corrigé qu’aucune décision ou accord n’avait été prise.

Les discussions sur une soi-disant «voiture Apple» circulent depuis des années maintenant, avec des rapports allant d’un véhicule réel produit par Apple à un logiciel de conduite autonome proposé aux constructeurs automobiles préexistants – dans une veine quelque peu similaire à CarPlay d’Apple.

Plus récemment, il est apparu qu’Apple souhaitait s’associer à un constructeur automobile existant afin de mettre sur le marché un nouveau véhicule électrique, alimenté par un logiciel de conduite autonome développé en interne par Apple, aidé par quelques acquisitions.

Le dernier article a été publié dimanche par le journal local Korea IT News (via Reuters), affirmant qu’un accord de partenariat Apple-Hyundai pourrait être signé d’ici mars 2021, la production commençant aux États-Unis vers 2024.

L’article original contenait plus de détails, affirmant que les sociétés prévoyaient de construire les voitures soit dans l’usine existante de Kia Motors en Géorgie, soit d’investir conjointement dans une nouvelle installation. Kia Motors est une filiale de Hyundai. L’article a ajouté que les entreprises viseraient à produire 100 000 véhicules d’ici 2024, avec une capacité annuelle totale de 400 000 véhicules, et qu’une «version bêta» de la voiture pourrait arriver dès l’année prochaine. Cependant, l’article a été mis à jour depuis pour supprimer ces détails plus précis.

Pour l’instant, on dirait qu’une voiture électrique autonome d’Apple se rapproche de la réalité, en particulier à la suite du succès continu de Tesla. Nous nous attendons également à ce qu’Apple s’associe à un constructeur automobile existant, même si le partenaire exact, ainsi que le calendrier de production de la voiture, reste à voir.