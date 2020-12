The Mandalorian : série la plus piratée de 2020

La série The Mandalorian de Disney prend la place de Game of Thrones en tant que série la plus piratée pour cette année.

À la fin de chaque année, le classement des séries TV les plus téléchargées est dévoilé. Pendant plusieurs années consécutives, la liste voyait Game of Thrones être en première place mais, tout comme la série elle-même, ce règne est maintenant terminé.

Avec le titre à gagner, il y avait plusieurs prétendants à la couronne. «The Mandalorian» est finalement sorti vainqueur. La populaire exclusivité Disney + était auparavant la troisième série télévisée la plus téléchargée en 2019.

La compétition pour la première place était féroce avec trois programmes se démarquant parmi les autres. « The Boys » de Prime Video s’est finalement contenté de la deuxième place, une place plus élevée que « Westworld » de HBO.

Les trois premiers montrent bien à quel point l’industrie du divertissement en ligne est devenue fragmentée. Pour regarder les trois séries, il faut trois abonnements distincts. C’est un coût que tout le monde ne peut pas payer, ce qui peut expliquer en partie le problème du piratage.

Cela dit, les trois séries sont d’abord et avant tout dans cette liste car elles sont populaires en général et en particulier auprès du public en ligne. Cela est vrai à la fois sur les plateformes légales et illégales.

Outre les changements sur le podium, il est à noter qu’il y a plusieurs nouveaux venus sur la liste, comme «Star Trek: Picard» et «Outsider», qui ont tous deux été créés en 2020.

Il convient de noter que le trafic BitTorrent ne représente qu’une petite partie du paysage du piratage. De nos jours, de nombreuses personnes utilisent des sites et des services de streaming, qui ne rapportent généralement pas de statistiques de visionnage.