La plateforme Disney Plus compte maintenant 116 millions d’abonnés, battant ainsi les attentes des analystes.

La popularité de Disney Plus continue de grandir. Le service de streaming dispose désormais de 116 millions d’abonnés, et dépasse les attentes des analystes qui étaient de 112 millions à 115 millions. Cela marque une augmentation de 12,4 millions d’abonnés entre avril et juin.

Disney Plus a présenté beaucoup de contenu au cours du dernier trimestre pour attirer de nouveaux sous-marins. Ses offrandes les plus populaires étaient le film Pixar Luca, le Live-Action Cruella et la dernière Série des studios Marvel Loki. Il a également révélé que les ventes de VOD pour Black Widow ont généré 60 millions de dollars dans son week-end d’ouverture, en plus des 158 millions de dollars au box-office. Mais la sortie simultanée a été synonyme de problèmes pour Scarlett Johansson.

Disney a également révélé que les abonnés Hulu étaient au nombre de 42,8 millions et l’abonnement ESPN Plus, qui voit son tarif augmenter, se trouve maintenant à 14,9 millions.

Disney Plus a toujours un moyen d’aller avant d’atteindre les 209 millions d’abonnés mondiaux de Netflix, mais il est important de se rappeler que le service a moins de deux ans, alors que son principal rival a commencé à donner aux membres la possibilité de revenir en 2007.

Disney prédit qu’il atteindra entre 230 millions et 260 millions d’utilisateurs mondiaux d’ici la fin de 2024, auquel cela aura lieu depuis seulement cinq ans. La société a adopté son objectif d’abonné de cinq ans d’origine au cours de ses neuf premiers mois après le lancement.

Bien que cela a battu les prédictions des abonnés au dernier trimestre, Disney ressent les effets de 2020. Avec la plupart du monde coincé chez eux, le service a attiré presque le double du nombre de nouveaux abonnés (24 millions) au cours de la même période d’avril-juin de l’année dernière.