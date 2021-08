Enlever les pubs qui s’affichent automatiquement avec AdLock

Pouvoir naviguer sur Internet sans jamais voir de publicité. Vu le nombre de fenêtres, d’onglets et de bannières agressives auxquels chacun d’entre nous est confronté au quotidien, la perspective est attirante. Cependant, il n’est pas toujours simple de faire son choix parmi la multitude de logiciels et d’applications proposant ce service. Dans cet article, nous vous présentons le programme qui nous semble être le plus efficace en la matière. Fiable, disponible sur ordinateur mais aussi sur téléphone, ses performances sont impressionnantes. Grâce à lui, vous pourrez enfin vous rendre sur le web en toute tranquillité sans vous retrouver submergé par les sollicitations.

Comment enlever les pubs qui s’affichent automatiquement sur Android avec AdLock ?

La solution magique pour se libérer définitivement de la pression commerciale en ligne s’intitule AdLock. Téléchargez-le dès aujourd’hui sur votre téléphone Android et bénéficiez de 14 jours de découverte afin de tester gratuitement ses diverses fonctionnalités. Une fois installé, ouvrez l’application puis activez le blocage. Plusieurs niveaux de filtration sont proposés. À vous de les expérimenter un à un pour choisir le degré de protection qui convient le mieux à votre usage habituel. Rendez-vous ensuite sur votre navigateur favori, comme Chrome ou Firefox, puis constatez par vous-même l’effet de cette technologie libératrice. Vous devriez être débarrassé des pollutions visuelles présentes sur les sites au sein desquels vous aimez passer du temps. AdLock agit également sur la plupart de vos applications courantes.

Comment enlever les pubs qui s’affichent automatiquement sur PC avec AdLock ?

AdLock n’est pas uniquement opérationnel sur votre téléphone. Si vous possédez un ordinateur, Windows ou Mac, vous avez la possibilité d’être immunisé de la même manière. L’abonnement mensuel à ce service extrêmement puissant permet une utilisation simultanée sur cinq appareils différents. Le coût devient très attractif en prenant en compte ce paramètre en particulier. Sur le Pc familial ou le portable du boulot, vous ne risquerez plus de vous faire infecter par des programmes malveillants ou des aspirateurs de données capables de récupérer vos informations personnelles. Car en effet, au-delà de la gêne qu’elles occasionnent, les publicités sont souvent des moyens dissimulés de s’attaquer à votre machine. Avec cette sécurité supplémentaire venant s’ajouter à votre antivirus, vous ne courrez plus aucun danger.

Comment bloquer les pages de pub qui s’ouvrent toutes seules ?

Lorsqu »AdLock est activé, les filtres sélectionnés sont en mesure de détecter les tentatives d’ouverture de pages ou d’onglets non désirées puis de les contrecarrer. D’autre part, quand bien même le site annexe arrive à prendre le dessus, si ce dernier est suspect, AdLock empêche l’affichage du contenu. À la place, il vous montre un message d’avertissement qui vous informe du problème. Ce système est basé sur le même principe que les alertes de Google. En plus de ce bouclier sécurisant, un rapport détaillé de l’ensemble des intrusions vous est accessible à tout moment. Il vous aide à prendre conscience des activités étranges qui se déroulent au cours de votre présence sur le net.

Comment se débarrasser des fenêtres publicitaires intempestives ?

Les spécialistes du marketing regorgent d’ingéniosité pour vous vendre leurs produits et pour vous forcer la main. Même si ce procédé n’est pas une attaque directe contre votre vie privée, il est tout aussi contraignant. En vous abonnant à AdLock, vous ne serez plus harcelé par ces offres en série. De plus, en supprimant les fenêtres et les cadres inutiles de votre expérience en ligne, vous augmenterez automatiquement la vitesse de votre connexion. Votre appareil n’aura plus besoin de traiter des milliers d’informations en même temps et la batterie s’en verra grandement soulagée. Une meilleure autonomie, un débit accéléré et une navigation facilitée, voilà les avantages dont vous bénéficierez si vous décidez d’opter pour AdLock.