Des remasters de Grand Theft Auto 3, Vice City et San Andreas arriveraient dans quelques mois

Des versions remastérisées de Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Vice City et Grand Theft Auto San Andreas arriveraient dans quelques mois.

De Crysis à Mafia en passant par Mass Effect, les versions remasterisées de classiques du jeu vidéo deviennent de plus en plus populaires, et il semble que Rockstar soit d’accord. La société serait en train de terminer le travail sur les versions mises à jour de ses titres Grand Theft Auto bien-aimés de l’ère PS2 : GTA 3, Vice City et San Andreas.

La nouvelle passionnante vient d’un article de Kotaku qui prétend que les remasters arriveront fin octobre ou début novembre de cette année sur à peu près toutes les plateformes disponibles : PC, Stadia, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Nintendo Switch. Ils seront également disponibles sur les appareils mobiles.

La revendication semble expliquer pourquoi l’éditeur Take-Two Interactive a récemment frappé plusieurs mods GTA classiques avec des retraits DMCA. Ceux-ci comprenaient Vice Cry: Remastered, un mod qui a porté la carte Vice City dans GTA V. De plus, Take-Two a précédemment confirmé qu’il travaillait sur trois « itérations non annoncées de titres précédemment publiés ».

Les prochains jeux GTA seront remasterisés à l’aide d’Unreal Engine et offriront un mélange de « nouveaux et anciens graphismes ». Il y aura également une interface utilisateur mise à jour, mais elle conservera le même style classique. Le gameplay, quant à lui, restera autant que possible fidèle aux originaux.

Kotaku ajoute que Rockstar Dundee dirige le développement des remasters GTA. Le studio écossais aiderait également avec les versions de nouvelle génération de GTA V qui devraient sortir plus tard cette année.

Nous pourrions également voir une remasterisation de Red Dead Redemption, ce qui semble être une perspective tout aussi alléchante.

Avec les remasters et la nouvelle génération de GTA V en route, il devrait y avoir de quoi occuper les fans de la série jusqu’à l’arrivée de GTA VI, soi-disant en 2025.