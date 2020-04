WhatsApp annonce une limitation pour le partage des messages

Afin de diminuer le partage des fausses informations, WhatsApp a annoncé mettre en place de restrictions en matière de partage de messages.

Avec un examen approfondi du potentiel des applications de messagerie privées pour propager la désinformation liée à la pandémie de coronavirus, WhatsApp a déclaré mardi qu’il imposerait de nouvelles limites au partage de messages. À partir d’aujourd’hui, les messages identifiés comme «hautement partagés», envoyés via une chaîne de cinq personnes ou plus, ne peuvent être transmis qu’à une seule personne. Le mouvement est conçu pour réduire la vitesse à laquelle les informations transitent via WhatsApp, mettant la vérité et la fiction sur un pied d’égalité.

«Nous savons que de nombreux utilisateurs transmettent des informations utiles, ainsi que des vidéos amusantes, des mèmes et des réflexions ou des prières qu’ils trouvent significatives. Ces dernières semaines, les gens ont également utilisé WhatsApp pour organiser des moments publics de soutien aux agents de santé de première ligne », a déclaré la société, qui fait partie de Facebook, dans un blog. « Cependant, nous avons constaté une augmentation significative du volume de transfert qui, selon les utilisateurs, peut sembler écrasant et peut contribuer à la propagation de la désinformation. Nous pensons qu’il est important de ralentir la diffusion de ces messages pour que WhatsApp reste un lieu de conversation personnelle. «

Pendant une grande partie de l’existence de WhatsApp, il était facile pour les utilisateurs de partager un seul message à 256 personnes en quelques clics. Initialement, ces messages n’étaient pas étiquetés comme des transferts, et le chiffrement de bout en bout dans WhatsApp pourrait rendre presque impossible pour les autorités de déterminer qui pourrait utiliser l’application pour diffuser des discours de haine ou des appels à la violence.

En 2018, WhatsApp a commencé à expérimenter des limites sur le nombre de fois qu’un message pouvait être partagé. Il a également commencé à étiqueter les messages partagés pour la première fois et à ajouter deux flèches pour indiquer qu’un message a été transmis à plusieurs reprises. L’année dernière, la société a commencé à limiter à cinq le nombre de personnes auxquelles vous pouvez transmettre un seul message.

C’est une limite souple: rien ne vous empêche de transmettre le même message encore et encore à différentes personnes. Mais l’introduction de plus de frictions a contribué à ralentir le taux de partage global. Au cours de la dernière année, selon WhatsApp, les forwards ont baissé de 25% dans le monde.

Mais au milieu d’une énorme augmentation de l’utilisation liée à la pandémie, WhatsApp a été pointé du doigt pour la façon dont il peut être utilisé pour diffuser la désinformation. Le mois dernier, CNN et d’autres agences de presse ont découvert que l’application avait été utilisée pour partager une variété de fausses informations sur les «remèdes» contre le COVID-19 et les canulars sur les activités militaires liées à la maladie. Le Premier ministre irlandais, Leo Varadkar, a exhorté les gens à «cesser de partager des informations non vérifiées sur les groupes Whatsapp».

En réponse, WhatsApp a promu un bot créé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui fournit des informations sur la maladie qui ont été examinées par des professionnels de la santé. L’application a été utilisée par plus de 10 millions de personnes. WhatsApp a également fait don d’un million de dollars au réseau international de vérification des faits.