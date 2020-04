Quibi : lancement du service de vidéos courtes

Quibi, la plateforme de vidéos courtes signée Jeffrey Katzenberg et Meg Whitman, vient d’être lancée.

Il y a beaucoup à faire pour Quibi, et pas seulement en termes d’argent vis à vis des investisseurs. En cas de succès, la plateforme pourrait influencer la façon dont le contenu est produit et distribué dans un avenir proche. Si la plateforme devait bider, eh bien, ce serait juste un autre nom oubliable sur une liste croissante de services d’abonnement vidéo en ligne ratés.

Quibi, la plateforme de streaming de vidéos courtes signé de Jeffrey Katzenberg et Meg Whitman a été lancée lundi. Bien qu’une célébration était initialement prévue par le duo pour le lancement, celle-ci a été annulée en raison de l’épidémie de Covid-19.

Quibi a fait ses débuts à l’été 2018 et a été révélé au public quelques mois plus tard. Depuis lors, tout ce que Katzenberg et Whitman ont fait est de lever près de 1,8 milliard de dollars de financement et d’attirer certains des plus grands acteurs de l’industrie pour créer du contenu exclusif pour le service.

Abréviation de «quick bites» (qu’on peut traduire par « sur le pouce » en français), Quibi fournit un contenu spécialement conçu pour la consommation sur les appareils mobiles en orientation paysage ou portrait. Le contenu sera consommable en petites parties, l’épisode ou le chapitre typique ne durant pas plus de 10 minutes.

Katzenberg et Whitman ont initialement présenté le service comme quelque chose sur lequel vous pourriez compter en faisant la queue à Starbucks ou dans le métro. Avec le Coronavirus en cours obligeant des dizaines de personnes à rester à l’intérieur, cependant, le service se retrouve à la place contre des noms établis comme Netflix et Amazon Prime Video à la maison.

Pourtant, Whitman ne semble pas se soucier des géants du streaming.

« Pensez à la fréquence à laquelle vous utilisez votre téléphone lorsque vous êtes à la maison », a déclaré Whitman. «Les gens qui sont à la maison avec leurs enfants aimeraient vraiment une pause de 10 minutes.»

Quibi est également est disponible en France. 3 mois d’essai gratuit sont proposés avant un abonnement de 8,99 euros par mois ensuite. 24 séries sont proposées au lancement, en anglais et en espagnol.