Disney : Bob Iger revient en tant que PDG

Le conseil d’administration de Disney a demandé à Bob Iger de reprendre son poste de PDG au sein de l’entreprise.

Ce n’est pas souvent que vous êtes rappelé dans une entreprise après avoir atteint le sommet de l’échelle de l’entreprise, mais c’est exactement ce qui est arrivé à Bob Iger. L’exécutif a démissionné de son poste de PDG de Disney au début de 2020 et a été remplacé par Bob Chapek, un homme d’affaires qui travaillait pour Disney depuis 1993. Avec cette nomination, Chapek n’est devenu que le septième PDG de l’histoire de près de 100 ans de Disney.

Au cours du week-end, Disney a annoncé le retour de Bob Iger en tant que PDG avec effet immédiat. Iger, qui remplace Chapek, aidera à développer une stratégie de croissance renouvelée et travaillera avec le conseil d’administration pour forger un successeur qui prendra la relève à la fin de son mandat prévu de deux ans.

La présidente du conseil d’administration, Susan Arnold, a déclaré qu’Iger est idéalement placé pour diriger l’entreprise alors qu’elle s’engage dans une période complexe de transformation de l’industrie. « Nous remercions Bob Chapek pour les services qu’il a rendus à Disney au cours de sa longue carrière, notamment en guidant l’entreprise à travers les défis sans précédent de la pandémie », a ajouté Arnold.

Iger a déclaré qu’il était extrêmement optimiste pour l’avenir de Disney et qu’il était ravi que le conseil d’administration lui demande de revenir. « Disney et ses marques et franchises incomparables occupent une place spéciale dans le cœur de tant de personnes à travers le monde, plus particulièrement dans le cœur de nos employés, dont le dévouement envers cette entreprise et sa mission est une source d’inspiration », a déclaré Iger.

Les investisseurs semblent réceptifs à la nouvelle, car les actions de Disney ont augmenté de plus de 6% dans les échanges du matin.

La décision de Disney de ramener Iger est un peu surprenante, d’autant plus que le conseil d’administration a renouvelé le contrat de Chapek en juin avec un nouvel accord de trois ans qui a débuté le 1er juillet. Disney a annoncé un nombre élevé d’abonnés pour sa division de streaming dans son rapport financier du quatrième trimestre plus tôt. ce mois-ci. Les bénéfices ont toutefois raté la cible, car les revenus et le bénéfice par action étaient inférieurs aux prévisions consensuelles des analystes de Wall Street.