Mastodon : comment ça marche ?

Si vous envisagez de quitter le réseau social Twitter suite à son rachat par Elon Musk, voici comment utiliser l’alternative open source Mastodon.

Vous voulez garder un œil sur ce qui se passe dans le monde au-delà de l’œil corporatif de Twitter ? Alors la plateforme de microblogging Mastodon est peut-être faite pour vous. Voici un aperçu de ce que c’est, comment cela fonctionne ainsi que les ressemblances et différences avec Twitter.

Mastodon : c’est quoi ?

Mastodon est un réseau social de microblogging open source similaire à Twitter où les gens peuvent créer des profils, poster des messages (jusqu’à 500 caractères dans un « toot » standard, qui est la version de Mastodon d’un « tweet »), partager des images ou des vidéos, et suivre les comptes des autres. Contrairement à Twitter, Mastodon est partiellement décentralisé, ce qui signifie qu’aucune entreprise ne gère l’ensemble du réseau Mastodon.

Vous pouvez utiliser Mastodon via un client Web sur n’importe quel appareil doté d’un navigateur Web, ou via un client mobile sur un smartphone ou une tablette. Il inclut des fonctionnalités similaires à Twitter, y compris des réponses, des boosts (comme des « retweets »), des favoris (semblables aux « likes » sur Twitter), une vue chronologique et la prise en charge de fonctionnalités de modération telles que le blocage et les avertissements de contenu volontaires qui masquent le contenu sensible.

Mastodon intègre également des fonctionnalités que Twitter ne propose pas, telles que la suppression automatique des publications (pour les publications plus anciennes d’un certain âge), nécessitant une approbation pour les suivis sans restreindre votre compte et la désactivation de l’indexation des moteurs de recherche.

Les défenseurs de la vie privée pourraient également comprendre que le manque de publicité de la plateforme signifie que Mastodon est généralement exempt de la surveillance des réseaux publicitaires observée sur d’autres plateformes de réseaux sociaux. Mais il est important de noter que, bien que les instances Mastodon n’utilisent pas de publicité pour le moment, les serveurs sont gérés individuellement et le code logiciel peut être personnalisé, de sorte que le statut des publicités sur certaines instances pourrait potentiellement changer à l’avenir à mesure que le réseau gagne en popularité. et les grands serveurs deviennent coûteux à administrer. Mais pour l’instant, l’esprit de liberté, d’open source et de confidentialité est bel et bien vivant sur la plateforme.

Comment fonctionne Mastodon ?

Mastodon est un réseau social composé de nœuds (appelés « serveurs » ou « instances »), chacun exécutant un logiciel spécial. N’importe qui peut exécuter sa propre instance (s’il dispose du serveur dédié approprié), qui peut ensuite être liée à d’autres dans une fédération ou rester privée. Les particuliers ou les entreprises peuvent avoir un contrôle total sur les serveurs Mastodon individuels, il existe donc toujours des points d’administration centralisés, mais ce n’est pas aussi concentré que dans le cas de Twitter, Tumblr ou Facebook.

Le logiciel Mastodon est open source. Il est basé sur un protocole de réseau social open source appelé ActivityPub, qui est développé par le World Wide Web Consortium (la même organisation qui maintient les normes pour le Web.)

Lors de l’utilisation, les gens s’inscrivent pour des comptes avec des instances spécifiques. Une fois connecté, vous pouvez afficher une chronologie locale (des publications de cette instance uniquement) ou, si l’instance est fédérée avec d’autres, voir une chronologie fédérée composée de toots de personnes dans d’autres instances. Les utilisateurs de Mastodon peuvent s’envoyer des messages en utilisant leurs noms de compte Mastodon (tels que « [email protected] »), qui sont similaires aux adresses e-mail en ce sens qu’ils comportent l’adresse du serveur ainsi que le nom d’utilisateur.

Comment s’inscrire sur Mastodon ?

En général, le réseau social est gratuit. Pour débuter, visitez la page Communautés de Mastodon et choisissez une instance que vous souhaitez rejoindre. Certaines instances ont une adhésion ouverte, tandis que d’autres exigent que vous demandiez une invitation au serveur, sous réserve de l’approbation d’un administrateur. À l’heure actuelle, l’instance la plus populaire s’appelle Mastodon.social, mais il y en a beaucoup d’autres parmi lesquelles choisir qui se concentrent sur différents types de sujets (technologie ou jeux, par exemple) ou sur des intérêts régionaux.

Lorsque vous trouvez celui que vous souhaitez rejoindre, cliquez sur « Demander une invitation » ou « Rejoindre ». Entrez ensuite votre adresse e-mail et créez un nom d’utilisateur et un mot de passe. Après avoir confirmé votre e-mail et obtenu l’approbation nécessaire des administrateurs de l’instance, vous pouvez vous connecter au nom de domaine de l’instance et vous pourrez microblogging en un rien de temps. Amusez-vous et restez en sécurité là-bas!