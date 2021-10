Réseau et cloud : Hub One renforce son expertise avec le programme MSP d’Aruba

Hub One, opérateur de technologies digitales pour les entreprises, a récemment rejoint le programme MSP d’Aruba, une société Hewlett Packard Enterprise. Objectif : proposer des solutions performantes aux professionnels afin de leur permettre d’optimiser la gestion de leurs infrastructures réseaux.

La digitalisation accélérée des entreprises

En raison de l’impact économique du Covid 19, de nombreuses entreprises ont dû accélérer leur transformation numérique. Cette digitalisation permet d’optimiser leur façon de travailler et de rationaliser les dépenses. Pour aider les organisations à mieux gérer cette transition, Aruba, une société Hewlett Packard Enterprise a conçu un nouveau programme Managed Services Provider (MSP). Grâce à cette solution de gestion de main-d’œuvre flexible dans le Cloud, les partenaires peuvent améliorer leur activité NaaS (Network as-a-Service). Et surtout garantir à leurs clients un service et une expérience de qualité.

Disponible depuis mai 2021, le programme MSP d’Aruba intègre déjà de nombreux fournisseurs de service. Parmi eux, Hub One, le spécialiste français des technologies digitales pour les entreprises (notamment spécialisé en cybersécurité industrielle, cybersécurité et sécurité informatique). La filiale du groupe ADP (Aéroports de Paris) a rejoint le partenariat pour mieux accompagner les professionnels dans leur migration vers un modèle informatique plus flexible et plus économique. Elle fournira des solutions technologiques de qualité répondant à leurs nouveaux besoins.

Une gestion via une plateforme SaaS

En tant que membre du programme MSP d’Aruba, Hub One pourra aider ses clients à optimiser la gestion de leurs infrastructures réseaux (Wi-Fi, WAN et filaires) et des périphériques (serveurs, point d’accès, etc.). Ceci via la plateforme SaaS Aruba Central qui dispose d’un tableau de bord intuitif. L’administration se veut complète, depuis le dimensionnement du réseau jusqu’à sa supervision.

Hub One garantit ainsi une bonne gestion du réseau informatique des entreprises. Une tâche qui n’est pas toujours leur cœur de métier, mais si essentielle pour leur performance. En s’appuyant sur la solution d’Aruba et l’expertise de Hub One, les ressources IT des clients pourront se concentrer sur leurs activités, tout en s’assurant de la sécurité de leur réseau.

Réaliser d’importantes économies et gagner en flexibilité

Le programme MSP constitue une opportunité pour les entreprises qui souhaitent optimiser leurs dépenses opérationnelles (charges d’exploitation). « En alliant notre expertise à celle de Hub One, nous pourrons proposer des solutions réseaux cloud leur permettant de réaliser d’importantes économies tout en les faisant gagner en flexibilité », précise Jérôme Jacquot, Channel Manager Aruba France. Pour le partenaire de Hub One, il s’agira de poursuivre le développement de ses solutions MSP et de renforcer son positionnement sur le marché du cloud.

Spécialiste de la gestion et de l’audit de réseaux informatiques, Hub One a rejoint le programme MSP d’Aruba pour pouvoir proposer à ses clients des solutions et équipements d’Aruba permettant d’optimiser les infrastructures.