Comment avoir Shazam sur son PC

Shazam, le célèbre logiciel qui permet de reconnaître un morceau musical, peut être utilisé depuis un PC.

Parfois, nous entendons une chanson que nous aimons mais dont nous ne connaissons ni le nom ni l’auteur. Maintenant, avec l’aide de Shazam, ce n’est plus un problème : l’app trouvera la chanson pour vous ! Depuis qu’Apple a acquis l’application en 2017, la firme de Cupertino maintenu l’application à jour avant de faire peau neuve en début d’année et de disposer désormais d’une interface et d’un design plus modernes. Avec des millions d’utilisateurs, Apple travaille actuellement sur une nouvelle idée : utiliser Shazam directement sur votre PC. Il existe déjà une version bêta prise en charge sur Chrome, Safari et Firefox sur macOS et Chrome OS. Si vous voulez savoir comment profiter de cette version bêta, lisez la suite.

Utiliser Shazam sur son PC

Tout d’abord, vous devez garder à l’esprit que le propriétaire de Shazam est Apple. Par conséquent, en théorie, l’outil n’est disponible que pour les utilisateurs de Mac. Cependant, nous allons également vous montrer comment profiter de l’application sous Windows.

Shazam sur Mac

Rendez-vous sur le site Shazam Cliquez sur le logo Shazam sous « Cliquez pour Shazam » Autorisez l’utilisation du microphone



Et.. Voila! L’outil est prêt à écouter la chanson. Dès qu’il le reconnaît, il l’affiche à l’écran.

Shazam sous Windows

Pour Windows, vous devrez suivre les étapes suivantes :

Ajoutez l’extension Chrome User-Agent Switcher and Manager en cliquant sur Ajouter à Chrome

Ouvrez un nouvel onglet à partir de l’icône des extensions de navigateur et recherchez l’extension que vous venez d’ajouter

Cliquez sur et dans la fenêtre qui apparaît et sélectionnez Mac OS

Sélectionnez ensuite l’une des options de la liste (dans notre cas, nous avons choisi la première)

Cliquez sur Appliquer (fenêtre active)

En utilisant le même onglet, accédez au site Web de Shazam : www.shazam.com

Et.. Voila! Il ne vous reste plus qu’à suivre les étapes indiquées dans la section Shazam pour Mac OS.