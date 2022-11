Où se faire installer une dashcam ?

Les dashcams documentent votre conduite et vous permettent d’enregistrer tout ce qui se passe sur la route. Cela vous protège contre les demandes d’indemnisation frauduleuses, dissuade le vol et peut faire baisser votre prime d’assurance automobile. Une dashcam est une petite caméra qui peut être montée à l’avant et à l’arrière de votre véhicule. Simple, parait-il, mais il y a néanmoins quelques configurations à prendre en compte pour bien savoir où installer sa dashcam dans sa voiture.

Dashcam : installation sur le pare-brise

Le pare-brise est de loin l’endroit le plus populaire pour installer une dashcam. Que vous utilisiez un support à ventouse ou un double adhésif, le pare-brise est un endroit approprié pour l’installation. Vous devez vous assurer que vous n’obstruez pas la vue pendant la conduite.

Il est toujours préférable d’installer votre caméra au centre du pare-brise, et derrière le rétroviseur. Cette zone spécifique est déjà bloquée par le rétroviseur lui-même, vous n’avez donc pas à vous soucier de bloquer davantage votre vue. Prenez le temps d’installer la caméra et de la tester avant de prendre la route avec elle.

À quel angle faut-il installer la dashcam ?

Vous ne voulez pas conduire avec un angle de vue réduit. Assurez-vous que votre vue couvre toutes les routes. Bien que toutes les caméras embarquées soient dotées d’objectifs grand angle, elles doivent être montées au milieu du pare-brise ou à proximité. Cela donne un champ de vision uniforme pour les côtés du véhicule enregistré.

L’objectif de la dashcam est rarement réglable horizontalement, mais presque toujours verticalement. Nous vous recommandons de monter la dashcam près ou derrière la zone du rétroviseur intérieur. Cela permet de rendre invisible la partie ou la totalité de la dashcam dans le champ de vision du conducteur. Ce qui minimise les distractions.

Nous recommandons toujours d’incliner l’objectif légèrement vers le haut. La séquence vidéo doit afficher environ 60 % de la route et 40 % du ciel. Cet angle offre un bon équilibre entre l’exposition et les détails.

Les éléments à prendre en compte avant d’installer une dashcam sur le pare-brise

Vous pouvez vérifier que votre dashcam ne pointe pas à travers une teinte supplémentaire ou un pare-soleil sur votre pare-brise. Il ne doit pas y avoir de teinte sur le haut du pare-brise où la dashcam est installée. Dans cette perspective, vous ne voulez pas que votre dashcam soit installée dans une zone située en dehors de la zone couverte par les essuie-glaces. Par temps de pluie ou de neige, l’objectif de la caméra ne pourra pas capturer de vidéo.

Les câbles de la dashcam ne doivent toucher aucune partie électronique du véhicule pour éviter d’interférer avec les fonctions habituelles du conducteur, comme le fonctionnement des essuie-glaces.

Une fois la dashcam installée, vous n’aurez pas besoin d’interagir régulièrement avec elle, car elle fonctionne en pilote automatique et vous n’aurez besoin d’y accéder qu’en cas d’accident ou d’événement.

Peut-on mettre une dashcam à l’arrière ?

Pour les utilisateurs qui ont une dashcam arrière, le même concept d’installation que pour la dashcam avant peut être appliqué à l’arrière. En fonction de votre véhicule, un câble plus long peut être nécessaire. L’idéal dans ce cas là serait plutôt d’installer une caméra à la fois à l’avant et à l’arrière. Ainsi, vous assurez un enregistrement sur l’ensemble des zones principales de collision de la voiture.

Si vous disposez d’un support à ventouse, il est toujours préférable d’essayer différents endroits. Vous pouvez examiner plusieurs vues avant de choisir l’emplacement définitif de votre installation.

Le positionnement de votre dashcam va jouer un rôle majeur dans les images que vous obtiendrez de votre caméra embarquée. Vous devez vous assurer qu’elle est placée au bon endroit et sous le bon angle.