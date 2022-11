Apple s’apprête à acheter des puces à l’usine TSMC en Arizona pour réduire sa dépendance à l’égard de l’Asie

Apple s’apprête à acheter des puces à l’usine TSMC en Arizona, dans le but de réduire sa dépendance à l’égard de l’Asie.

Apple serait sur le point de réduire sa dépendance à l’égard de l’Asie pour ses puces, se tournant plutôt vers les États-Unis et l’Europe. Le PDG Tim Cook a déclaré que Cupertino avait déjà décidé de commencer à se fournir à l’usine de TSMC en Arizona, qui devrait être opérationnelle en 2024.

Bloomberg rapporte que Cook a fait ses remarques lors d’une réunion interne en Allemagne avec des employés locaux de l’ingénierie et de la vente au détail dans le cadre d’une récente tournée en Europe. « Nous avons déjà pris la décision de racheter une usine en Arizona, et cette usine en Arizona démarre en 24, nous avons donc environ deux ans devant nous pour celle-là, peut-être un peu moins », dit Cook. « Et en Europe, je suis sûr que nous nous approvisionnerons également en Europe à mesure que ces plans deviendront plus apparents. »

Intel construit également deux usines de fabrication de puces avancées en Arizona qui devraient devenir pleinement opérationnelles en 2024, mais Apple a abandonné les processeurs de l’entreprise de ses Mac au profit de ses SoC internes.

Apple est le plus gros client de TSMC, représentant un quart des ventes totales du géant des semi-conducteurs en décembre de l’année dernière, ce qui signifie qu’il est généralement le premier à mettre la main sur les dernières puces de pointe. Des rapports récents indiquent qu’Apple a accepté à contrecœur les augmentations de prix du fabricant qui devraient être mises en œuvre l’année prochaine.

Mais les tensions toujours croissantes entre la Chine et Taïwan ont rendu nerveuses les entreprises occidentales qui dépendent de TSMC pour leurs semi-conducteurs, en particulier après qu’un économiste chinois de premier plan a exhorté la Chine à saisir TSMC si les États-Unis durcissaient les sanctions contre la nation asiatique, ce que l’administration Biden a fait plus agressivement ces derniers temps.