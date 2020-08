Après une période de test il y a quelques mois, Twitter permet aux utilisateurs de limiter les réponses à leurs tweets sur iOS.

Une mise à jour de l’application iOS de Twitter permet à tous les utilisateurs de limiter le nombre de personnes pouvant répondre à leurs tweets. Twitter expérimentait cette fonctionnalité depuis mai, mais semble maintenant la déployer plus largement.

«En mai, nous avons testé une nouvelle façon pour vous d’avoir une conversation uniquement avec les personnes souhaitées, ce qui vous permet de créer et de suivre des échanges plus pertinents.», indique le texte de mise à jour sur l’App Store. « Tout le monde peut désormais essayer cette nouvelle fonctionnalité et choisir qui peut répondre à ses Tweets. »

Pour utiliser cette fonctionnalité, les utilisateurs doivent simplement appuyer sur une case au-dessus du clavier lors de la rédaction d’un tweet indiquant «Tout le monde peut répondre». Ils peuvent alors choisir entre trois options: chacun peut répondre à son tweet, seules les personnes qu’il suit peuvent y répondre et seules les personnes qu’il mentionne peuvent répondre. Choisir une seule option n’en fait pas la valeur par défaut pour les futurs tweets.

Cette fonctionnalité a été l’un des changements les plus intéressants de Twitter ces derniers mois, créant de nouveaux mèmes et des façons de parler sur la plate-forme. Cette fonctionnalité peut être un excellent moyen d’éviter le harcèlement, mais elle peut également être utilisée pour limiter les conversations d’une manière qui semble contre-intuitive aux fonctions les plus basiques de Twitter.

On ne sait pas si la fonctionnalité est désormais également disponible pour les utilisateurs de l’application Android de Twitter ou si elle est disponible pour tous les utilisateurs Web de Twitter.