Le film Super Mario Bros. a été diffusé illégalement sur Twitter

Le film Super Mario Bros. a été diffusé illégalement sur le réseau social Twitter pendant plusieurs heures.

Le film de Super Mario Bros. est sorti en salles le 6 avril et l’écrase depuis au box-office. Le film d’animation a franchi le jalon de 1 milliard de dollars dans le monde au cours du week-end en route pour devenir le film le plus rentable jusqu’à présent en 2023. Les chiffres pourraient être encore plus élevés sans les réseaux sociaux.

Le nouveau film Super Mario Bros. de Nintendo a recueilli plus de neuf millions de vues supplémentaires ce week-end, mais ils ne sont pas venus de cinéphiles broyant des billets dans les cinémas locaux.

Comme le souligne The Verge, plusieurs comptes Twitter ont publié le film complet sur la plateforme de microblogging. Selon le site américain, une version du film publié le 28 avril avait déjà amassé 9,3 millions de vues de dimanche matin. Notamment, les deux comptes référencés dans l’histoire de The Verge sont marqués comme suspendus à ce jour.

Le film Super Mario Bros. est également devenu le film le plus rentable basé sur un jeu vidéo et le week-end d’ouverture le plus rentable pour un film d’animation.

Le problème est au moins partiellement le résultat de changements récents de la part de Twitter, en particulier, la nouvelle capacité pour les abonnés de Twitter Blue à télécharger des vidéos jusqu’à 60 minutes. String deux ou trois d’entre eux ensemble et Boom, vous avez un film complet prêt à exploser vers les masses.

La façon dont l’utilisateur a acquis le film n’est pas vraiment important ici et à vrai dire, les nouvelles versions sont probablement plus faciles à trouver de nos jours qu’elles ne sont au début du partage illégal de films.