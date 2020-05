Les essaims de torrents ne sont pas anonymes. Tout le monde peut voir ce que vous téléchargez. Voici donc 5 façons de télécharger des torrents de manière anonyme.

Il existe de nombreuses options pour que les utilisateurs de clients BitTorrent cachent leur adresse IP au public. Cela inclut un VPN, des proxys, des téléchargeurs cloud et diverses autres options.

Avec un nombre croissant d’utilisateurs de clients BitTorrent à la recherche de solutions pour cacher leurs traces, les services de confidentialité ont vu un pic de clients. Ci-dessous, nous avons répertorié certains des services les plus utilisés qui permettent aux internautes de cacher leurs adresses IP au public.

Télécharger des torrents en étant anonyme

Les services abordés dans cet article varient de totalement gratuits à plusieurs euros par mois. La règle générale est que les services gratuits sont généralement plus lents ou ont d’autres restrictions, tandis que les services payants peuvent vous offrir les mêmes vitesses que votre connexion régulière.

VPN pour Torrents

Des centaines et des milliers d’utilisateurs de torrent ont déjà découvert qu’un VPN est un bon moyen de garantir la confidentialité lors du téléchargement d’un torrent. Pour quelques euros, les VPN acheminent tout votre trafic via leurs serveurs, cachant votre adresse IP au public. Certains VPN proposent également un forfait gratuit, mais ceux-ci sont beaucoup plus lents, ce qui n’est pas idéal pour le torrent.

Contrairement aux autres services répertoriés dans cet article, les VPN ne se limitent pas au trafic BitTorrent, ils masquent également la source de tout le trafic sur votre connexion.

Le Proxy

Un proxy cache également l’adresse IP du monde extérieur, mais cela est limité à votre client BitTorrent. Cela signifie que le trafic normal de votre navigateur n’est pas affecté. Certaines personnes préfèrent cela, car les VPN sont toujours un peu plus lents que votre connexion classique.

Plusieurs fournisseurs VPN fournissent également des proxys pour les torrents (NordVPN, TorGuard, Private Internet Access et Express VPN). Veuillez garder à l’esprit qu’il est toujours crucial de tester si votre VPN ou proxy fonctionne réellement et cache votre adresse IP.

Seedbox

Une Seedbox est un serveur haut débit dédié, utilisé exclusivement pour les transferts de torrents. Avec une seedbox, les utilisateurs obtiennent généralement des vitesses de téléchargement très élevées tandis que leurs adresses IP ne sont pas partagées avec le public. Une fois le téléchargement terminé, les utilisateurs peuvent télécharger les fichiers sur leur PC via une connexion https rapide.

Téléchargeurs Cloud

Il existe des services tiers qui vous permettent de télécharger des torrents via leurs serveurs. C’est similaire à une seedbox, d’une certaine manière, mais tous ces services ne sont pas configurés pour seeder en retour. L’interface est généralement plus facile à utiliser pour les novices également. Des exemples de téléchargeurs de torrent en cloud sont Filestream, Premiumize, Bitport et Cloudload.

Veuillez garder à l’esprit de vérifier les politiques de confidentialité de ces services avant de vous lancer.