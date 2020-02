Top 10 des sites Torrent les plus populaires de 2020

Quels sont les sites torrent les plus visités début 2020 ? Voici le classement des sites avec quelques nouveaux noms.

En termes de popularité, les sites torrent ont été dépassés par les sites de streaming ces dernières années. Cependant, ils restent très populaires. Alors que nous entrons dans une nouvelle année, nous voyons que The Pirate Bay a de nouveau pris les devants. Après une période mouvementée, le site est resté relativement stable au cours des douze derniers mois, bien qu’il ne permette toujours pas aux nouveaux utilisateurs de s’inscrire.

De manière plus générale, nous constatons que la liste complète est restée relativement intacte cette année. Quelques sites ont changé de place, mais aucun des sites majeurs n’a disparu, ce qui en soi est déjà une réussite.

L’aperçu de cette année comprend deux nouveaux arrivants. «Fitgirl Repacks», orienté jeux vidéo, arrive en neuvième place et le site indien Tamil Rockers ferme la liste en dixième place. Ces deux remplacent TorrentDownloads et Zooqle, qui ont tous deux connu une baisse importante du trafic et sont sortis du top 10.

Rappelons que ce classemnt recense les sites torrent qui sont principalement destinés à un public international. Cela signifie que RuTracker, TorrentWal, Rutor, Dytt8 et Etoland ne sont pas inclus même s’ils sont éligibles en termes de trafic.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des dix sites torrent les plus visités au début de la nouvelle année. La liste est basée sur divers rapports de trafic et nous affichons le classement Alexa pour chacun. De plus, nous incluons le classement de l’année dernière. Veuillez noter que cette liste est créée pour garder une trace de la popularité de ces sites au fil du temps. Certains sont connus pour être liés à des publicités malveillantes, au moins accessoirement.

1. The Pirate Bay

Après plus de 16 ans, The Pirate Bay reste à flot. Après avoir subi des temps d’arrêt importants en 2018, l’année dernière s’est relativement bien déroulée. Le site a clôturé les inscriptions il y a quelques mois mais reste ouvert au public. Il fonctionne également à partir de son domaine .org, mais il n’est pas certain que cela restera le cas à l’avenir.

Alexa Rank: 169 / L’année dernière Hors classement

2. YTS.lt

YTS.lt est le successeur officieux du défunt groupe YTS ou YIFY. Le site se concentre sur les sorties de films qui sont populaires dans le monde entier. YTS a récemment fait l’objet de trois poursuites aux États-Unis. Alors que l’opérateur a signé un jugement de consentement pour verser des dommages-intérêts à un réalisateur, le site lui-même reste en ligne.

Alexa Rank: 244 / L’année dernière # 1

3. 1337x

1337x conserve sa place dans les trois premiers. Contrairement à certains autres sites, il dispose d’un groupe fidèle de uploaders qui fournissent quotidiennement du nouveau contenu.

Alexa Rank: 307 / L’année dernière # 2

4. RARBG

RARBG est resté stable au cours de la dernière année. Le site fonctionne à partir de plusieurs noms de domaine populaires, mais seul celui avec le plus de trafic est pris en compte pour cette liste. RARBG a été fondée en 2008 et est spécialisée dans les sorties vidéo en haute qualité.

Alexa Rank: 428 / l’année dernière # 4

5. NYAA.si

NYAA.si est une résurrection populaire du site de torrent anime NYAA. Bien qu’il y ait une concurrence féroce de la part des autres sites de streaming pirate, le portail torrent continue de bien fonctionner, gagnant une place par rapport à l’année dernière.

Alexa Rank: 861 / l’année dernière # 6

6. Torrentz2

Torrentz2 a été lancé en remplacement du site Torrentz.eu d’origine, qui a volontairement fermé ses portes en 2016. Le site n’héberge aucun fichier torrent mais reste un moteur de méta-recherche populaire.

Classement Alexa: 1090 / L’année dernière # 5

7. EZTV.io

Le groupe de distribution TV-torrent d’origine EZTV a fermé ses portes après une prise de contrôle hostile en 2015, de nouveaux propriétaires revendiquant la propriété de la marque. Le groupe est passé à un nouveau domaine l’année dernière et a été bloqué par inadvertance aux Pays-Bas car il partageait une adresse IP avec The Pirate Bay.

Alexa Rank: 1,186 / l’année dernière # 9

8. LimeTorrents

LimeTorrents existe depuis plus de dix ans. Comme beaucoup d’autres entrées de cette liste, il est bloqué par les FAI dans les pays du monde entier, ce qui semble nuire quelque peu au trafic global.

Classement Alexa: 1581 / L’année dernière # 7

9. Fitgirl Repacks

Fitgirl Repacks n’est en aucun cas un site torrent traditionnel. C’est la maison d’un groupe populaire qui publie des versions allégées et craquées de jeux populaires, ce qui réduit le temps de téléchargement au minimum. Ils publient des torrents sur d’autres sites mais proposent également des liens magnétiques qui leur sont propres, c’est pourquoi nous avons inclus le site ici.

Alexa Rank: 1 883 / L’année dernière Hors classement

10. Tamil Rockers

Le site torrent TamilRockers est tristement célèbre en Inde, où il a son domicile. Cependant, comme il est disponible en anglais, le site est utilisé dans le monde entier. Malgré plusieurs actions coercitives et arrestations d’administrateurs et d’opérateurs présumés, le site est en plein essor.

Alexa Rank: 2 035 / L’année dernière Hors classement