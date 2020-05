Realme annonce sa première smartwatch et smart TV

Realme a annoncé de nouveaux produits connectés à prix attractifs, sa première smartwatch ainsi qu’un téléviseur Android TV.

Les performances explosives de Realme en Inde en ont fait l’une des marques de smartphones à la croissance la plus rapide au monde, et aujourd’hui, la société se développe sur le marché nébuleux de la «technologie lifestyle» avec des produits dans de nouvelles catégories.

Le premier est la première montre connectée de Realme, imaginativement appelée Realme Watch. Elle a un design carré avec un écran LCD de 1,4 pouces 320×320 et exécute ce qui semble être une version personnalisée d’Android. Elle peut afficher des notifications, contrôler la musique, raccrocher les appels téléphoniques et effectuer d’autres tâches typiques de smartwatch.

Realme revendique 7 à 9 jours d’autonomie de la montre, ou 20 jours en mode d’économie d’énergie.

La montre de Realme a pratiquement les mêmes fonctionnalités que le bracelet de fitness que la marque a lancé en mars, y compris un capteur de fréquence cardiaque, une surveillance du sommeil et le mode de suivi de cricket ciblé pour l’Inde. L’écran plus grand fait cependant ressembler davantage à une montre de style Fitbit, et les bracelets sont facilement amovibles si vous souhaitez changer de style.

La Realme Watch coûtera 3 999 roupies, soit 48 euros, et sera disponible sur Flipkart et Realme.com le 5 juin.

Vient ensuite la Realme Smart TV, une paire de téléviseurs Android qui voit Realme suivre les fabricants de smartphones comme OnePlus et Xiaomi en pénétrant le marché de la télévision en Inde. Il y a une option 720p 32 pouces et un modèle 1080p 43 pouces. Aucune option 4K ici, bien que Realme affirme que les ensembles prennent en charge le HDR10 et HLG, atteignant jusqu’à 400 nits de luminosité. Les deux TV utilisent un processeur MediaTek quad-core et ont des haut-parleurs quad 24W certifiés Dolby Audio.

Les téléviseurs seront mis en vente sur le site Web de Realme et sur Flipkart le 2 juin. L’écran de 43 pouces sera vendu pour 21 999 roupies (265 euros) tandis que le prix du modèle 32 pouces est fixé à 12 999 roupies (160 €).

Les autres produits annoncés aujourd’hui incluent les Realme Buds Air Neo, une paire d’écouteurs vraiment sans fil de meilleure qualité, avec une nouvelle Power Bank 2 de 10 000 mAh. LEs deux appareils sont tous les deux disponibles dès aujourd’hui pour l’Inde.