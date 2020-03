Lego : un kit pour construire la Dodge Charger de Dominic Toretto dans Fast and Furious

Lego sort un kit pour construire la Dodge Charger que Dominic Toretto conduit dans le film Fast and Furious.

La Dodge Charger 1970 de Dominic Toretto est l’une des voitures les plus emblématiques de la franchise Fast and Furious, et bientôt, elle sera disponible dans un kit Lego.

Le modèle fait partie de la gamme Technic de Lego, ce qui signifie qu’il n’aura pas seulement l’air cool; il comprendra également des pièces mobiles. La voiture est ornée d’une réplique d’un moteur V8 et d’une bouteille de NOS (protoxyde d’azote) à l’arrière – ce qui est important si votre objectif est d’essayer de faire la course avec un train miniature pour vraiment créer l’ambiance du premier film.

Ajouter la voiture de Dominic Toretto (qui, au cas où vous l’auriez oublié, est celle qu’il avait peur de conduire jusqu’à ce qu’il en ait vraiment besoin à la fin du premier film Fast and Furious) à la famille Lego peut sembler étrange. La franchise Fast and Furious n’est pas vraiment adaptée aux enfants: les enfants ne sont pas présents avant le cinquième film.

Et Lego a des directives d’entreprise assez strictes sur les franchises qu’il transforme en kits. En 2012, Lego a noté en réponse à une demande de production de décors basés sur la série télévisée préférée des fans de Joss Whedon, Firefly, que la société «produisait des jouets pour les enfants», ajoutant que «tous les produits LEGO, quel que soit leur âge, devaient être contenus et appropriés pour ce public cible ».

Si Firefly n’est pas adapté aux enfants, il est difficile de voir à quel point Fast and Furious ne le serait pas non plus. Il y a de l’alcool! Du sexe! Et de la violence! Sans oublier des dialogues extrêmement kitch ! C’est pourquoi les adultes aiment le film. D’un autre côté, il y a aussi un argument à faire valoir que Fast and Furious est une série sur l’importance de la famille, de l’acceptation et de la loyauté. Toute la devise de la franchise est «courir ou mourir».

Pourtant, Lego a clairement assoupli les restrictions au fil des ans. La société a par exemple créé un set Friends pour célébrer la série culte.

La Dodge Charger est disponible en précommande sur le site Web de Lego aujourd’hui, et elle sera en magasin le 27 avril.