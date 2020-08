Netflix : les nouveautés séries et films de Septembre 2020

Voici la liste des séries, films et documentaires qui seront ajoutés au catalogue français de Netflix pour le mois de Septembre 2020.

Netflix vient de dévoiler la liste de toutes les nouveautés qui seront ajoutées au catalogue de la plateforme pour cette rentrée. Pour ce mois de septembre, la saison 2 de Family Business sera disponible à partir du 11 septembre, tandis que la série Baby s’achèvera quelques jours plus tard, le 16 septembre. Parmi les autres séries à voir, notons Away avec Hilary Swank et créée par Andrew Hinderaker.

Pour les films, les abonnés vont pouvoir retrouver une collection de films de Godard, Indiana Jones et les Aventuriers de l’Arche perdue, Taxis 2, 3 et 4, ainsi que 8 femmes. Au cours du mois, de nouveaux films comme L’échange, Good Time, ou encore Le diable tout le temps feront leur entrée.

La liste complète des films et séries TV diffusés sur Netflix en septembre figure ci-dessous.

Films & Documentaires :

Le Match : 1er septembre

Le Mépris : 1er septembre

A Bout de souffle : 1er septembre

Alphaville une étrange aventure de Lemmy Caution : 1er septembre

Détective : 1er septembre

Indiana Jones et les aventuriers de l’Arche Perdue : 1er septembre

Taxi 2 : 1er septembre

Taxi 3 : 1er septembre

Taxi 4 : 1er septembre

Palace pour chiens : 1er septembre

8 Femmes : 1er septembre

Lucky Luke : 1er septembre

Max et les Maxi Monstres : 1er septembre

Les Phénomènes : 2 septembre

Chief’s Table BBQ : 2 septembre

Coup de Foudre garanti : 3 septembre

Je veux juste en finir : 4 septembre

La Sagesse de la Pieuvre : 7 septembre

Une vie violente : 8 septembre

Trop d’amour à donner : 9 septembre

Derrière nos écrans de fumée : 9 septembre

Casting pour un papa : 11 septembre

Good Time : 13 septembre

Cube : 15 septembre

En attendant l’espoir figé – 15 septembre

Irrémédiable : 16 septembre

Le Diable, tout le temps : 16 septembre

L’un dans l’autre : 20 septembre

Ode à Latasha : 21 septembre

Enola Holmes – 23 septembre

Un Crime Parfait l’assassinat de Detlev Rohwedder : 25 septembre

L’Affaire Watts chronique d’une tuerie familiale : 30 septembre

Gims : prochainement

Séries :

Big Bang Theory – saison 12 : 1er septembre

Le Jeune Wallander – saison 1 : 3 septembre

Away : saison 1 : 4 septembre

The Spy : 7 septembre

Atiye – saison 2 : 10 septembre

Family Business – saison 2 : 11 septembre

Criminal Royaume Uni – saison 2 : 16 septembre

Baby – saison 2 : 16 septembre

Signs – saison 2 : 16 septembre

Le Dernier Mot – saison 1 : 17 septembre

Ratched – saison 1 : 18 septembre

American Horror Story 1984 : 20 septembre

The School Nurse Files – saison 1 : 25 septembre

Sneakers Addicts – saison 1 : 25 septembre

Enfants :

Baby Boss tous sur bébé : 1er septembre

Julie and the Phantoms : 10 septembre

Izzy et les Koalas : 15 septembre

Jurassic World la colo du crétacé : 18 septembre