Amazon Prime Vidéo : les nouveautés séries et films de septembre 2020

Voici la liste des séries, films et documentaires qui seront ajoutés au catalogue français d’Amazon Prime Vidéo pour le mois de Septembre 2020.

Chaque mois, Amazon publie des dizaines de nouveaux titres et septembre ne fait pas exception. Le mois prochain, Prime Video publiera une multitude de nouveaux contenus, comme l’intégralité de la série The Americans, autrefois disponible chez son concurrent Netflix, ainsi que des films tels que Kingsman en passant par les classiques du cinéma.

La liste complète des films et séries TV diffusés sur Amazon Prime Vidéo en septembre figure ci-dessous.

Films & Documentaires :

Invaders (2018) – 1er septembre

Color Out Space (2020) – 7 septembre

Kingsman : services secrets (2014) – 11 septembre

Kingsman : le cercle d’or (2017) – 11 septembre

Mother! (2017) – 13 septembre

Le bal des actrices (2007) – 15 septembre

Brutus Vs César (2020) – 18 septembre

Like a Boss (2020) – 22 septembre

Fernando – 25 septembre

Ghost in the Shell (2017) – 29 septembre

Séries :

The Americans – saison 1 à 6 – 1er septembre

Fear the Walking Dead – saison 5 – 2 septembre

The boys – saison 2 – 3 épisodes puis 1 épisode tous les vendredis – à partir du 4 septembre

Supernatural – saison 14 – 27 septembre

Ici c’est Paris – 50 ans de passion : « tout près des étoiles » – 15 septembre

The Big Bang Theory – saison 12 – 27 septembre