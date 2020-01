Une gameuse au Texas a aidé à sauver son coéquipier britannique alors qu’il faisait une crise d’épilepsie

Un joueur britannique ayant fait une crise d’épilepsie en pleine partie en ligne a été sauvé par sa coéquipière sauve depuis les États-Unis.

Avec leur toxicité, swatting et doxing, les jeux en ligne ont souvent une mauvaise réputation, mais il y a parfois de bonnes histoires venant de cette communauté. L’une d’elles concerne une gameuse du Texas qui a sauvé son coéquipier au Royaume-Uni qui faisait une crise.

Le 2 janvier, Aiden Jackson, 17 ans, qui vit dans la ville britannique de Widnes, parlait à Dia Lathora, 20 ans, sur Internet. Ils avaient une conversation quand il a soudainement arrêté de parler. N’ayant pas répondu, Lathora soupçonnait qu’il était tombé malade.

« Quand il n’a pas répondu, j’ai immédiatement commencé à chercher le numéro d’urgence pour l’UE », a déclaré Lathora au Liverpool Echo. Elle n’a pas pu trouver le numéro, soi-disant une alternative non urgente, donnant l’adresse de Jackson aux autorités.

Lorsque la police et les ambulanciers sont arrivés chez lui, les parents de Jackson étaient en bas devant la télévision, ignorant ce qui se passait. La police les a informés de l’appel passé depuis l’Amérique, avertissant que leur fils n’allait pas bien. Il a été retrouvé à l’étage en train de faire une crise d’épilepsie.

« La première chose dont je me souviens est que je me réveillais avec la police et mes parents dans ma chambre, et qu’ils m’ont dit que je venais de faire une crise », a déclaré Jackson à Sky News.

Jackson, qui est atteint du trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité et d’Asperger, a déjà subi une crise en mai 2019. Il avait été transporté d’urgence à l’hôpital local où il avait été stabilisé.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants de ce que Dia a fait et choqués que nous puissions être en bas et ne rien savoir », a déclaré Mme Jackson.

« Dia avait notre adresse mais n’avait pas de numéros de contact, donc c’était incroyable qu’elle ait réussi à obtenir de l’aide de si loin. Je lui ai parlé et exprimé nos remerciements. Elle est juste contente d’avoir pu aider. »