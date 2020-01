Xbox Series X : il faudra attendre un an ou deux pour avoir les premières exclusivités

La prochaine console de Microsoft, la Xbox Series X, rompra avec la tradition en n’ayant pas de jeux exclusifs à ses débuts.

La prochaine console de nouvelle génération de Microsoft, la Xbox Series X, rompra avec la tradition en ne proposant aucun jeu exclusif avant un certain temps. Au lieu de cela, Microsoft se penche sur sa stratégie Xbox Play Anywhere et prend pleinement en charge la compatibilité descendante à l’avenir.

Selon le directeur de Microsoft Studios, Matt Booty, qui s’est entretenu avec le site de jeux britannique MCV, « Concernant les sorties de nos jeux dans l’année à venir, voire les deux années à venir, tous les titres, un peu comme sur PC, seront jouables sur la nouvelle génération comme sur l’ancienne », a déclaré Booty. «Nous voulons nous assurer que si quelqu’un investit dans une Xbox d’ici la [Série X], il ait l’impression d’avoir fait un bon investissement et que nous faisons tout ce qu’il faut pour leur proposer du contenu.» Cela semble impliquer qu’il y aura un point auquel les nouveaux jeux Xbox d’origine conçus pour la série X ne fonctionneront pas sur la Xbox One standard.

Les premiers titres Microsoft pour Xbox Series X seront aussi compatibles avec la Xbox One

Ce n’est pas un écart radical par rapport à ce que Microsoft laisse entendre depuis des mois maintenant. La société a déclaré qu’elle prévoyait de rendre tous les jeux propriétaires sur Xbox lisibles sur Windows 10 dans le cadre de son initiative Xbox Play Anywhere. La société a également déclaré en juin à l’E3, avant la révélation officielle de la Serie X et lorsque la nouvelle console n’était connue que sous le nom de Project Scarlett, que sa console next-gen serait également compatible avec les jeux Xbox One. Il en va de même pour la PlayStation 5 de Sony, Sony ayant confirmé plus tôt cette année que sa nouvelle console serait rétrocompatible avec les jeux PS4. (Sony, cependant, n’a pas encore déclaré qu’il ne lancerait pas de jeux exclusifs à la PS5)

En revanche, c’est bien la première fois que Microsoft déclare explicitement que sa nouvelle console ne sera pas lancée avec une liste dédiée d’exclusivités propriétaires, comme cela a été le cas pour presque toutes les nouvelles générations de consoles des deux dernières décennies. La principale exclusivité Xbox Series X, Halo Infinite, a déjà été confirmée pour fonctionner à la fois sur la Series X et Xbox One, ainsi que sur Windows 10. Mais Booty précise ici que ce sera le cas pour chaque nouveau jeu en cours pendant au moins un an après le lancement de la machine.

C’est un peu une décision à double tranchant pour Microsoft. La société a fait de grands efforts pour que sa bibliothèque numérique de jeux Xbox comprenne d’anciens titres 360 ainsi que toute une gamme de jeux classiques, portés et indépendants. La firme de Redmond a également développé la plateforme Xbox pour prendre en charge la compatibilité descendante entre la Serie X et la Xbox One, car les deux sont construites sur la même architecture.

C’est idéal pour les consommateurs qui s’inquiètent de l’abandon de toutes leurs bibliothèques lors de la mise à niveau vers la dernière machine, qui a été l’un des principaux pièges de l’achat d’une nouvelle console au cours des générations passées. Sans suffisamment de bons nouveaux jeux sur la nouvelle console, vous auriez peut-être dû payer des centaines d’euros pour un appareil que vous ne vouliez pas vraiment allumer tant que la bibliothèque de logiciels n’a pas été correctement remplie.

L’inconvénient, bien sûr, est que Microsoft n’a pas d’argument très solide pour expliquer pourquoi vous devriez passer à la Xbox Series X si elle n’a pas de jeux exclusifs et si vous pouvez obtenir des performances similaires ou même meilleures pour les mêmes titres sur un PC de jeu.

Microsoft espère que les spécifications impressionnantes de la Serie X et sa facilité d’utilisation sur PC seront des arguments de vente, en particulier pour les joueurs qui n’ont peut-être pas mis à niveau vers une nouvelle console depuis la Xbox One originale en 2013. Mais l’approche actuelle de l’entreprise aux exclusivités et au jeu multiplateforme pourraient faire de la Serie X une vente particulièrement difficile si vous possédez déjà, disons, la Xbox One X, sortie en 2017, ou un PC de jeu performant.