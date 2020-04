Twitter teste un moyen plus facile de trouver des retweets cités

Twitter teste une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de voir les tweets cités sur le client iOS de la plateforme.

Twitter vous permettra bientôt de consulter les retweets cités, une fonctionnalité pour laquelle les utilisateurs de Twitter comptent actuellement sur un service nommé Quoted Replies. L’existence de la fonctionnalité a été repérée pour la première fois par la chercheuse spécialisée Jane Manchun Wong vendredi dernier et elle est maintenant en ligne pour certains utilisateurs de Twitter sur iOS.

Avec cet ajout, Twitter classera les retweets en deux catégories : avec et sans commentaires. Il y a un compteur soigné en haut qui vous montre le nombre de tweets dans ces catégories respectives.

It looks like this! pic.twitter.com/HaVoRMO6T5

La fonctionnalité est accessible lorsque vous appuyez sur le nombre de retweets sur un tweet. Si vous ne le savez pas, Twitter n’affiche actuellement que les noms des utilisateurs lorsque vous consultez les retweets. Étant donné que la fonctionnalité est actuellement en cours de test, nous pouvons nous attendre à ce que Twitter déploie la fonctionnalité dans les semaines à venir.

La mise en œuvre de la fonctionnalité semble être légèrement différente pour certains utilisateurs de Twitter. Dans le deuxième cas, l’application Twitter mentionne explicitement le nombre de tweets avec commentaires. En appuyant sur «X Retweets avec commentaires», Twitter répertorie les réponses citées.

can confirm as well, but i’m seeing a slightly different UI pic.twitter.com/UCsE2AH9GL

— Mehedi Hassan (@mehedih_) April 21, 2020