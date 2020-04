La controversée société NSO Group propose un outil de suivi aux gouvernements pour lutter contre le coronavirus

Une société israélienne de spywares travaille avec les gouvernements pour tester un produit qui utilise les données des téléphones portables pour suivre la propagation du coronavirus.

Plus tôt cette semaine, le ministre israélien de la Défense, Naftali Bennett, a déclaré dans un communiqué que le gouvernement travaillait sur les dernières étapes de l’approbation réglementaire pour utiliser une nouvelle solution logicielle pour suivre les citoyens et aider à imposer la distanciation sociale.

Le Shin Bet, le service de sécurité intérieure israélien, utilise déjà les données de localisation téléphonique des tours de téléphonie cellulaire ainsi que les enregistrements de paiement par carte pour surveiller les mouvements des gens et aider les fonctionnaires à agir rapidement pour empêcher les grands rassemblements. Cependant, la nouvelle solution logicielle a été développée avec la société de sécurité controversée NSO Group, et prend les choses à un niveau différent.

Bennett a refusé de nommer spécifiquement l’entreprise, mais la presse locale semble confirmer que NSO a fabriqué l’outil logiciel pour Unit 8200 (équivalent à ce que la NSA est aux États-Unis). Le système attribue une note de 1 à 10 pour la probabilité qu’une personne puisse être porteuse du virus en retraçant chacune de ses étapes et en analysant si elle s’est rendue dans un endroit où les autorités ont trouvé et confirmé un ou plusieurs porteurs de coronavirus.

Si une personne venait à proximité d’un porteur connu, elle obtiendrait un 8 ou un 9, tandis que quelqu’un qui ne se trouve que dans la même zone générale que le porteur obtiendrait un 3, indiquant que vous n’êtes pas si contagieux. Cela aiderait à prévoir où il y a une forte probabilité d’une nouvelle épidémie et donnerait aux autorités suffisamment de temps pour prendre une décision éclairée.

L’outil peut également être utilisé pour décider où réorienter les ressources médicales telles que les respirateurs, qui sont rares, même dans les pays les plus riches du monde. Les régions considérées comme sûres verront leur quarantaine levée, afin que l’impact économique du confinement puisse être réduit autant que possible.

Sans surprise, cette décision a provoqué des troubles civils et des commentaires politiques animés sur la question de la cession de la vie privée au gouvernement et à une entreprise privée connue pour la fabrication de logiciels espions pouvant être utilisés sur les services de messagerie et de cloud actuellement utilisés par des milliards de personnes dans le monde. monde.

Il existe également une réelle possibilité de générer des rapports faussement positifs, et les gens dans certaines communautés mènent une vie à faible technologie, ce qui signifie qu’il n’y a aucun appareil à suivre. Certains estiment qu’Israël ne pourrait suivre de manière réaliste que 70% de sa population.

Le PDG du groupe NSO, Shalev Hulio, est convaincu que l’entreprise est en mesure d’offrir les protections de confidentialité nécessaires, et l’outil logiciel semble utiliser des données anonymisées. Hulio note qu’il n’y a pas d’écoute sur les appels téléphoniques, et bien qu’il s’attende à ce que la décision d’Israël de suivre son peuple suscite des inquiétudes, il l’applaudit comme un moyen nécessaire pour sauver des vies.