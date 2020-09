Comment utiliser App Library dans iOS 14

iOS 14 propose de nouvelles fonctionnalités intéressantes, App Library étant peut-être la plus utile. Voici ce que vous devez savoir.

iOS 14 apporte avec lui une multitude de nouvelles fonctionnalités utiles. Les utilisateurs d’iPhone peuvent profiter de nouveaux widgets sur l’écran d’accueil, communiquer en langues étrangères via l’application Apple Translate et en parler à tout le monde via le service Messages mis à niveau. Mais l’un des changements les plus intéressants apportés au système d’exploitation mobile d’Apple est l’ajout d’une bibliothèque d’applications qui vous permet enfin de contourner les pages et les pages des applications qui résident sur les iPhones depuis le début.

Dans cet article, nous vous montrons comment vous familiariser avec cette refonte importante et pourquoi vous devriez être enthousiasmé par son arrivée. Pour voir tout ce qu’Apple a annoncé concernant sa prochaine mise à jour logicielle, lisez notre guide complet sur les nouvelles fonctionnalités d’iOS 14.

Qu’est-ce que la fonctionnalité App Library dans iOS 14?

Jusqu’à présent, chaque fois que vous installiez une application sur votre iPhone, son icône se déposait automatiquement sur l’écran d’accueil ou l’un de ses voisins. Cela signifiait que si vous vouliez trouver l’application, vous deviez faire défiler les différentes pages jusqu’à ce que vous la trouviez. Bien sûr, vous pouvez le déplacer vers une autre page ou le placer dans un dossier, mais il serait toujours quelque part sur l’un des écrans d’accueil.

App Library change cela en créant une zone séparée dans laquelle vous pouvez voir toutes les icônes de vos applications. Si vous avez déjà utilisé un smartphone Android, vous serez familier avec l’idée, car c’est une fonctionnalité qui est sur la plate-forme de Google depuis de nombreuses années.

Là où les deux diffèrent, c’est que sur Android, les applications sont généralement stockées par ordre alphabétique ou triées de la plus ancienne à la plus récente. App Library d’Apple regroupe les applications par catégories à la place, avec celles présentées à la WWDC 2020, notamment Divertissement, Social, Créativité et Récemment ajoutées.

Comment trouver App Library dans iOS 14

Vous trouverez la nouvelle page App Library à droite de la dernière page contenant actuellement des applications. Donc, si vous avez votre page d’accueil et deux pages supplémentaires pour le moment, App Library apparaîtra lorsque vous glissez vers la gauche sur cette troisième page.

Avant de commencer à utiliser la fonction, il convient de noter une autre nouvelle fonctionnalité organisationnelle qui l’accompagne.

Apple estime que la présence d’App Library signifie que vous ne voudrez peut-être plus ou n’avez plus besoin de voir tous ces autres écrans d’applications, et il existe donc une nouvelle façon de les masquer. Appuyez et maintenez sur n’importe quelle page pour entrer en mode Jiggle (lorsque toutes les applications se déplacent), puis appuyez sur les points en bas de l’écran pour accéder à la vue agrandie. Ici, vous verrez toutes vos pages existantes, chacune avec une coche en dessous pour indiquer qu’elles sont actives.

Appuyez sur n’importe quelle page pour la désactiver, ce qui signifie qu’elle n’apparaît plus lorsque vous parcourez les pages en mode normal. Une fois que vous êtes satisfait de la sélection, appuyez sur Terminé et vous êtes prêt à partir. Si vous constatez que certaines pages vous manquent, vous pouvez toujours revenir en mode Jiggle et les réactiver.

Comment utiliser App Library dans iOS 14

Sur la page App Library, vous verrez une grille de dossiers, chacun avec un nom indiquant la catégorie d’applications qu’elle contient. Ce ne sont pas des dossiers standard, cependant, car Apple a saupoudré un peu de magie pour les rendre plus utiles. Chaque catégorie a trois grandes icônes d’application, puis dans le coin inférieur droit, il y a un collage.

Appuyez sur ce dernier pour ouvrir le dossier dans le style classique, mais appuyez sur l’une des plus grandes (les applications reconnues par Apple comme celles que vous utilisez le plus souvent) ouvrira l’application elle-même. Agréable.

Il existe une exception à cette règle, car le dossier Suggestions est entièrement composé de grandes icônes qui, selon votre iPhone, vous seront les plus utiles à ce moment précis.

Si vous souhaitez rechercher rapidement une application particulière, mais que vous ne souhaitez pas rechercher dans les dossiers, appuyez sur la barre de recherche en haut de la page pour ouvrir une liste de toutes les applications installées dans l’ordre alphabétique. Vous pouvez maintenant les faire défiler ou taper le nom de celui que vous recherchez dans la barre de recherche.

Comment obtenir App Library sur mon iPhone?

La bibliothèque d’applications, les nouveaux widgets, l’application Traduire et les messages et cartes améliorés font tous partie d’iOS 14. Et la bonne nouvelle est qu’elle est disponible dès maintenant, pour tous ceux qui possèdent un iPhone compatible.

Si vous avez un iPhone 6s ou 6s Plus, un iPhone SE de 2016 ou un iPhone plus récent que ceux-ci, vous êtes prêt à partir. Voici comment installer iOS 14 sur votre appareil.



