Les mots de passe les plus courants de 2020

C’est à nouveau la période de l’année pour voir si la sécurité des mots de passe s’est améliorée ou non au cours des 12 derniers mois.

Choisir des mots de passe sécurisés n’a jamais été le point fort de l’humanité et avouons-le, cela ne le sera jamais. De nos jours, les gens ont tout simplement trop de comptes à protéger, ce qui conduit à de mauvaises pratiques telles que la simplification des mots de passe pour les rendre plus faciles à mémoriser et la réutilisation du même mot de passe sur plusieurs comptes.

D’innombrables efforts ont été faits pour encourager les meilleures pratiques. Les gestionnaires de mots de passe sur le marché ne manquent pas, capables de stocker des mots de passe complexes pour tous vos comptes avec un seul mot de passe principal. Certains ont même investi massivement dans l’élimination complète des mots de passe traditionnels.

Pourtant, nous voici à la fin de 2020, en train de regarder une liste des 200 mots de passe les plus courants qui est remarquablement similaire à la même liste que nous voyons année après année. Apprendrons-nous jamais?

Selon le gestionnaire de mots de passe NordPass, les cinq pires mots de passe de 2020 incluent 123456, 123456789, picture1, password et 12345678, dans cet ordre. En excluant picture1, chacun des quatre autres mots de passe courants prendrait moins d’une seconde à se déchiffrer.

Si vous avez besoin d’aide pour créer un mot de passe fort, NordPass a quelques conseils. Ne réutilisez jamais les mots de passe sur plusieurs comptes, chaque compte doit avoir son propre mot de passe unique composé d’au moins 12 caractères. Un mélange de lettres majuscules et minuscules, de symboles et de chiffres réduira le risque de déchiffrer votre mot de passe. Il est également judicieux de modifier régulièrement votre mot de passe, par exemple tous les 90 jours.

Pour beaucoup, un gestionnaire de mots de passe est la solution. Il utilise un seul mot de passe principal, peut créer des mots de passe uniques et complexes pour tous vos comptes et les stocke dans un coffre-fort chiffré. La plupart des gestionnaires peuvent même remplir automatiquement les champs d’identification pour accélérer le processus de connexion.