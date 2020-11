Apple baisse sa commission de 30% à 15% sur son App Store

Apple réduit les frais de commission de l’App Store à 15% pour les développeurs qui gagnent moins d’un million de dollars par an.

Apple a annoncé mercredi un nouveau programme qui pourrait réduire de moitié la commission qu’un développeur paie.

Apple a déclaré que les développeurs sur sa boutique qui ont gagné jusqu’à 1 million de dollars en 2020, ainsi que les nouveaux développeurs, verront la commission prélevée par l’entreprise passer de 30% à 15%. Si un développeur dépasse la barre du million de dollars, le taux de commission standard s’appliquera pour le reste de l’année. Si un développeur tombe en dessous du seuil de 1 million de dollars dans une année civile future, il peut requalifier la commission de 15% l’année suivante.

Dans le cadre du nouveau programme App Store Small Business, les développeurs qui gagnent moins de 1 million de dollars de ventes annuelles peuvent bénéficier d’un taux de commission réduit de 15% (contre la réduction standard de 30% d’Apple).

Apple prévoit de lancer le nouveau programme le 1er janvier 2021, notant que la commission réduite fournira aux petits développeurs et aux futurs entrepreneurs plus de ressources pour investir et développer leurs entreprises dans l’écosystème App Store.

Apple n’a pas partagé de détails, mais a déclaré que le programme bénéficierait à la «grande majorité» des développeurs qui vendent des biens et des services sur l’App Store.

Selon CNBC, l’App Store d’Apple a généré environ 50 milliards de dollars de revenus en 2019.

La société d’analyse d’applications Sensor Tower a déclaré au New York Times que le changement affecterait environ 98% des développeurs, mais que ces développeurs représentaient collectivement moins de 5% des revenus totaux de l’App Store l’année dernière.