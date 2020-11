Twitter lance les Fleets, des messages éphémères visibles pendant 24 heures

Twitter a lancé les Fleets, des publications éphémères qui ont vocation à disparaître au bout de 24 heures.

Twitter existe depuis des années maintenant, mais mis à part quelques changements esthétiques, quelques ajustements de politique et le passage de 140 caractères par tweet à 280, la plateforme n’a pas beaucoup changé… pour le meilleur ou pour le pire. Cependant, à partir d’aujourd’hui, une nouveauté radicale arrivera sur la plateforme: les «Fleets».

Étant donné que ce nom idiot n’est pas particulièrement descriptif, nous allons développer un peu plus.Les Fleets se déploient maintenant vers les utilisateurs de Twitter, et ces publications fonctionneront un peu différemment des tweets normaux.

Comme un tweet, tout le monde peut voir un fleet (à l’exception des utilisateurs que vous avez bloqués), mais personne ne pourra les retweeter, les liker ou y répondre publiquement. Au lieu de cela, les utilisateurs ne peuvent réagir aux fleets que par un message direct; à condition que vos DMs ne soient pas fermés.

Si vous vous demandez pourquoi les fleets existent, la justification de Twitter est simple. Selon la plateforme, de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux ressentent une pression écrasante lorsqu’ils s’expriment sur Twitter, un tweet peut sembler « trop public et permanent ».

That thing you didn’t Tweet but wanted to but didn’t but got so close but then were like nah.

We have a place for that now—Fleets!

Rolling out to everyone starting today. pic.twitter.com/auQAHXZMfH

— Twitter (@Twitter) November 17, 2020