Les applications « Sugar dating » ne seront plus autorisées sur le Play Store Android à partir du 1er septembre.

La dernière mise à jour de la politique du Play Store de Google inclut de nouvelles restrictions sur le contenu sexuel, interdisant spécifiquement les « relations sexuelles rémunérées », c’est-à-dire les applications Sugar Daddy ou Sugar Daddy.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Sugar Daddy est le terme utilisé pour désigner un homme plus âgé, généralement assez riche, qui rémunère financièrement une femme pour sa compagnie et/ou ses faveurs sexuelles. Il y a aussi les mamans de sucre, qui est le même arrangement mais avec les rôles masculins et féminins inversés.

Il existe actuellement plusieurs de ces applications disponibles sur le Play Store, beaucoup d’entre elles avec les mots « Sugar Daddy » dans leurs noms. Certains ont plus d’un million de téléchargements et la plupart ont des notes d’utilisateur de quatre étoiles ou plus.

«Vous cherchez un sugar daddy généreux à la recherche d’arrangements? Voulez-vous un beau et jeune sugar baby pour augmenter le plaisir de la vie ? Que vous recherchiez des relations sérieuses avec Sugar Daddy ou des rencontres occasionnelles, vous pouvez utiliser pleinement l’application de rencontres secrètes en ligne et les trouver facilement et en toute sécurité », peut-on lire dans une description d’une des applications.

Malheureusement pour ceux qui utilisent ces applications, elles seront supprimées du store le 1er septembre, laissant aux utilisateurs la possibilité d’un site Web ou d’un chargement latéral, ce dernier pouvant comporter des risques de sécurité.

Ailleurs, Google met à jour sa politique de services financiers afin qu’à partir du 15 septembre, la définition du coût total d’un prêt soit clarifiée et que toutes les applications de prêt personnel soient correctement étiquetées dans la catégorie Finance. De plus, le 29 septembre, Google interdira le texte et les graphiques de spam dans les titres d’applications, les icônes et les noms de développeurs.