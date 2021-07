La réalité virtuelle : un atout valorisable pour les entreprises

La technologie de réalité virtuelle ou VR a connu un véritable essor ces dernières années. Bien qu’elle ait d’abord été associée à des jeux vidéo, la réalité virtuelle a aujourd’hui trouvé sa place dans le monde du travail. En effet, de nombreux professionnels ont su en exploiter le potentiel afin d’améliorer les expériences utilisateurs. De plus, les technologies de la VR ne cessent de se perfectionner. Alors, pourquoi se priver ?

Quelle est l’utilité de la réalité virtuelle ?

Dans le monde professionnel, la réalité virtuelle s’utilise principalement pour la formation des employés. Toutefois, d’autres s’en servent également pour la conception de leurs produits. Dans l’industrie de l’automobile, par exemple, elle peut servir pour le contrôle qualité des moteurs. Dans le secteur immobilier, cette technologie permet de visiter virtuellement un bien, sans avoir à se déplacer. En médecine, la réalité virtuelle est utilisée principalement pour traiter plus efficacement des problèmes d’anxiété ou de nervosité. Les possibilités d’utilisation de cette technologie sont presque infinies.

En outre, la réalité virtuelle est aussi très sollicitée pour les réunions. En utilisant cette méthode, ces dernières peuvent se faire à distance. De plus, les professionnels tendent de plus en plus vers les réunions en ligne depuis la pandémie.

Les contraintes de la réalité virtuelle

Bien que la réalité virtuelle présente plusieurs avantages, certaines entreprises hésitent encore à utiliser cette technologie. Tout d’abord, les casques et les autres accessoires ne permettent de s’immerger dans un univers social que difficilement. Il est souvent nécessaire d’utiliser une plateforme spécifique. D’après www.gridam.com, les casques pourraient également avoir des conséquences sur la vue des utilisateurs.

De plus, les accessoires ne sont pas évidents à utiliser. Cela est notamment dû aux nombreux paramétrages que le matériel exige. De plus, les différents dispositifs peuvent être relativement onéreux. Pour avoir une résolution de qualité, il faut compter entre 400 à 700 euros par casque. Il faut également disposer d’un ordinateur suffisamment puissant pour supporter la technologie employée. Par ailleurs, de nombreuses personnes peuvent avoir des problèmes de cinétose. Il s’agit de la nausée ressentie lorsqu’on utilise un casque VR.

Au lieu d’acheter un casque VR, il est possible de se tourner vers les sites de technologies « live ». En effet, il existe de nombreuses plateformes qui proposent ce type de service. Il sera alors sûrement possible d’aller dans les salles de casino sans se déplacer, en utilisant des sites de casino en ligne comme vegasslotsonline.com. D’autres entreprises choisissent d’adopter la réalité augmentée, qui est plus pratique et plus performant.

Pourquoi intégrer la réalité virtuelle dans votre stratégie marketing ?

D’après www.journaldunet.com, il est très intéressant d’intégrer cette technologie dans sa campagne de marketing. Concrètement, le plus grand avantage de la réalité virtuelle est sa capacité à ressembler fidèlement à la réalité. De plus, la VR présente l’avantage de supprimer toutes contraintes spatiales, temporelles et sécuritaires. Elle permet par exemple de se libérer de toutes les difficultés de déplacement. C’est aussi une option intéressante pour limiter les problèmes de logistique.

Avec la réalité virtuelle, vous pourrez aussi voyager dans le temps. En effet, cette technologie permet par exemple de reproduire des bâtiments historiques détruits ou de recréer certaines atmosphères du passé. Vous pourrez même visiter le futur. C’est très pratique dans le cas de la construction comme pour les modélisations de bâtiments.

De plus, vous pouvez réaliser toutes ces expériences en toute sécurité. La réalité virtuelle permet en effet de créer une mise en situation particulière sans risque sur la santé physique d’une personne. Il permet par exemple de donner une formation chirurgicale ou industrielle en toute sécurité.

Une technologie plus accessible

Tout le monde, surtout les entreprises, peut tirer profit de la technologie de la réalité virtuelle. Celle-ci présente notamment d’innombrables avantages dans le monde professionnel. Les grandes sociétés l’ont déjà bien compris. Ils peuvent tirer d’énormes bénéfices de cette technologie. Pour les start-ups, sachez que la Banque Publique d’Investissement (BPI) peut vous aider à vous lancer dans votre projet de réalité virtuelle. De plus, il est aujourd’hui possible de recevoir des aides régionales pour lancer des projets utilisant cette technologie.

La réalité virtuelle est une technologie au point et ses bénéfices sont déjà prouvés. La VR reste donc la technologie la plus appropriée dans des domaines spécifiques comme le marketing ou la médecine. Si vous savez tirer profit de cette technologie, vous pourrez profiter d’une véritable expérience hors du commun.