Facebook obligera ses employés américains à se faire vacciner

Facebook exigera de ses employés américains qu’ils soient vaccinés contre le COVID-19 à leur retour au bureau, a confirmé la société à The Verge mercredi.

« Lorsque nos bureaux rouvriront, nous exigerons que toute personne venant travailler sur l’un de nos campus américains soit vaccinée », a déclaré la vice-présidente des personnes de Facebook, Lori Goler, dans un communiqué. « La manière dont nous mettrons en œuvre cette politique dépendra des conditions et réglementations locales. Nous aurons un processus pour ceux qui ne peuvent pas être vaccinés pour des raisons médicales ou autres et évaluerons notre approche dans d’autres régions au fur et à mesure de l’évolution de la situation. Nous continuons de travailler avec des experts pour nous assurer que nos plans de retour au bureau donnent la priorité à la santé et à la sécurité de tous. »

Facebook prévoit de rouvrir complètement ses bureaux aux États-Unis en octobre.

Les cas de Covid-19 augmentent dans une grande partie du pays, et les Centers for Disease Control and Prevention ont publié mardi des recommandations disant que les personnes vaccinées devraient porter des masques dans les lieux publics et intérieurs dans les zones de forte transmission. La décision de Facebook intervient quelques heures après que le PDG de Google, Sundar Pichai, a annoncé au personnel qu’ils devraient être vaccinés lorsqu’ils entreraient au travail sur ses campus. Pichai a également annoncé que Google reportait l’ouverture de son bureau au 18 octobre, ce qui est une poussée de septembre.

Lyft exigera également une preuve de vaccination pour les employés qui retournent dans leurs bureaux :

Policy changes are stacking up. Now Lyft will also require proof of vaccination to return to the office, the company confirms to @cfarivar. Uber will allow unvaccinated people to return but they will be required to wear a mask.

— Ezra Kaplan (@EzraNBC) July 28, 2021