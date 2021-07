La PlayStation 5 est la console la plus rapidement vendue de l’histoire de Sony

Selon les chiffres communiqués par la marque, la PlayStation 5 est devenue la console la plus rapidement vendue de l’histoire de Sony.

La PlayStation 5 est la console la plus vendue de l’histoire de Sony Interactive Entertainment, ayant atteint 10 millions d’unités vendues huit mois seulement après son lancement. Pour ceux qui tiennent des registres, c’est environ un mois plus rapide que la PlayStation 4, et tout s’est passé pendant une pandémie mondiale.

Au 18 juillet 2021, SIE avait vendu plus de 10 millions de consoles PlayStation 5 dans le monde. Si la pandémie mondiale n’avait pas entravé la chaîne d’approvisionnement et changé le nombre de grands détaillants faisant des affaires, résultant en un marché mûr pour les scalpers, Sony aurait peut-être atteint le cap encore plus tôt.

Pour référence, il a fallu environ neuf mois à Sony pour vendre ses 10 premiers millions de consoles PlayStation 4.

Sony a lancé la PlayStation 5 le 12 novembre 2020, deux jours seulement après que Microsoft a abandonné ses nouvelles consoles Xbox Series X et Series S. L’édition numérique commence à 399 $ tandis que le modèle de base avec un lecteur optique commande 499 $. Les précommandes pour la PS5 se sont vendues en moins de 24 heures, et la console est restée depuis un produit très prisé.

Compte tenu de la tempête parfaite de bots / scalpers / pandémie, il a été incroyablement difficile de trouver une console de nouvelle génération dans le commerce. Une vérification rapide sur eBay révèle que les PlayStation 5 coûtent toujours autour des 850€. Il est possible de battre les scalpers, mais il vous faudra une stratégie solide et/ou un peu de chance.