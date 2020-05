Le nouveau design de la version desktop de Facebook commence à être déployé

Facebook a dévoilé la nouvelle version desktop de Facebook.com. Celle-ci est en cours de déploiement pour tous les utilisateurs.

Facebook a changé plusieurs fois au fil des ans, mais récemment, le site Web a expérimenté l’une de ses plus grandes révisions à ce jour. Après des mois d’ajustements, de tests et de commentaires des utilisateurs, la refonte est enfin en cours de déploiement pour tout le monde, dans le but de rationaliser l’expérience Facebook.

En effet, l’interface de Facebook a été tellement simplifiée qu’elle a commencé à ressembler à son concurrent Twitter (ainsi qu’à la propre application mobile de Facebook) à bien des égards. Le design de l’icône est similaire, il y a beaucoup d’éléments d’interface utilisateur en forme de bulle, comme Twitter, et la barre de navigation supérieure ressemble également à celle de Twitter.

Quoi qu’il en soit, alors que certaines personnes ont sans aucun doute adoré l’ancien look de Facebook, l’équipe de direction de Facebook espère que la nouvelle interface utilisateur facilitera la navigation sur le site et l’accès à ses différentes fonctionnalités. La barre de navigation supérieure mise à jour met l’accent sur cette focalisation.

La nouvelle barre de navigation comporte des boutons simples et dédiés à votre flux principal, ainsi que les pages Gaming, Marketplace, Groups et Watch de Facebook.

Selon Facebook, le nouveau design accélérera également les temps de chargement entre les pages, et les nouveaux messages sur votre fil d’actu devraient apparaître plus rapidement qu’auparavant. La différence ne sera probablement pas perceptible pour tout le monde, mais pour ceux qui utilisent des connexions ou des machines particulièrement lentes, cela pourrait être une aubaine.

D’autres modifications diverses apportées par cette refonte comprennent des polices plus grandes, une mise en page plus réactive qui évolue et s’adapte mieux à différentes tailles d’écran (bien que nous ayons vu certains de nos lecteurs se plaindre du gaspillage d’espace sur des écrans plus grands), et, bien sûr, le nouveau Option « Mode sombre ».

Si vous n’avez pas encore accès à la refonte de Facebook, notez que le déploiement se déroule sur plusieurs jours, vous devrez donc peut-être attendre un peu avant qu’elle n’arrive pour vous. Quand ce sera le cas, elle deviendra la nouvelle interface par défaut. Vous pouvez censément vous désinscrire et revenir à l’aspect classique via le menu déroulant, mais nous ne savons pas combien de temps cette option sera disponible.