LG Velvet est officiellement lancé en Corée du Sud

LG a annoncé vient officiellement de lancer en Corée du Sud son nouveau smartphone haut de gamme, le Velvet.

Après une série de teasers et d’annonces, LG a finalement lancé le Velvet sur son marché domestique. La société n’a pas encore décidé de la disponibilité internationale du téléphone, mais les précommandes locales seront mises en ligne demain, les ventes commençant à partir de vendredi la semaine prochaine.

Le marché Android a gagné une nouvelle entrée intéressante avec le LG Velvet, même si la disponibilité du téléphone est limitée pour le moment. Pour rappel, le smartphone se situe à la frontière entre le milieu et le haut de gamme.

Sous le capot, on trouve le SoC Snapdragon 765 compatible 5G, 8 Go de RAM et une option de stockage unique de 128 Go avec une extension microSD jusqu’à 2 To. L’écran, que LG appelle «Cinema FullVision» est un panneau OLED de 6,8 pouces avec un rapport d’aspect de 20,5: 9 et une résolution FHD + (1920 x 2460).

La consommation de contenu est encore améliorée par des haut-parleurs stéréo et un accessoire Dual Screen en option similaire à celui du G8X ThinQ. Un stylet sera également vendu séparément pour utiliser le grand écran.

Les modules de caméra à l’arrière se composent d’un capteur principal OIS 48MP, aux côtés d’un objectif macro 8MP ultra-large et 5MP avec flash LED. La découpe en U à l’avant, quant à elle, abrite un objectif grand angle 16MP.

Pour la connectivité, il y a le Wi-Fi 802.11 habituel (pas de Wi-Fi 6), le Bluetooth 5.1 et le support NFC. Un port USB Type-C est utilisé pour l’interfaçage et il y a aussi une charge sans fil Qi intégrée pour recharger la batterie de 4300 mAh du téléphone.

Les fans qui attendent avec impatience les améliorations audio de LG sur son dernier téléphone voudront peut-être conserver leurs V60, car il n’est pas fait mention d’un DAC intégré pour le Velvet. Le téléphone dispose toujours d’une prise audio 3,5 mm en bas et il semble que LG ait fait l’impasse sur le hardware supplémentaire en faveur de la réduction des coûts.

Les autres détails du LG Velvet incluent Android 10, une résistance à la poussière et à l’eau IP68, un capteur d’empreinte digitale optique sous le grand écran, une prise en charge du dual-sim et quatre options de couleur: Aurora White, Aurora Grey, Aurora Green et Illusion Sunset.

LG prévoit un lancement mondial du Velvet dans un avenir proche; Cependant, le prix équivalent à 680 euros du téléphone en Corée du Sud pourrait rendre difficile de se démarquer sur le marché extrêmement concurrentiel des terminaux Android.