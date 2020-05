Microsoft lance le Surface Book 3 avec des composants internes mis à jour

Microsoft vient de présenter une version actualisée de son ordinateur portable Surface Book 3.

Le design des Surface a assez bien vieilli, la société n’a donc pas eu besoin de faire de changements majeurs. Elle aurait pu faire quelques modifications, comme l’ajout d’un port Thunderbolt 3, le déplacement de la prise casque plus bas ou l’ajout d’un lecteur d’empreintes digitales dans les situations où la caméra Windows Hello n’est pas idéale pour s’authentifier, mais cela ne s’est pas produit avec le Surface Book 3.

Les composants internes incluent désormais des processeurs Intel quadricœur de 10e génération (Ice Lake) associés à une mémoire RAM pouvant atteindre 32 Go. Vous avez également la possibilité d’avoir une GeForce GTX 1650, 1660 Ti Max-Q ou un GPU Quadro RTX 3000 Max-Q selon ce que vous voulez faire avec votre Surface Book 3.

Microsoft dit que l’utilisation d’outils de conception CAO comme Solidworks avec la version basée sur Quadro peut réduire le temps de rendu d’environ 50%.

Avec toute cette puissance de traitement, l’un des problèmes du précédent Surface Book de 15 pouces était que le chargeur ne fournissait pas suffisamment de jus, ce qui faisait que la batterie se déchargeait également lentement lors de tâches intensives comme les jeux ou tout ce qui demandait beaucoup de ressources. Microsoft affirme que le nouveau chargeur est capable de fournir 127 W, afin de garantir un peu d’énergie supplémentaire pour charger la batterie.

Le nouveau SSD à l’intérieur du Surface Book 3 est nettement plus rapide que la génération précédente, et Microsoft affirme que vous pouvez vous atteindre environ 15,5 heures d’autonomie sur la variante 13 pouces et 17,5 heures sur le 15 pouces, en fonction de votre charge de travail.

La sélection des ports reste la même: deux ports USB-A, un port Surface Connect, un lecteur de carte pleine taille et un seul port USB-C avec des capacités USB Power Delivery 3.0 mais pas de Thunderbolt 3. Apparemment, c’est parce que Microsoft pense que ce serait un problème de sécurité, car toute personne disposant d’une clé USB bien préparée pourrait exploiter l’accès total direct à la mémoire via un port Thunderbolt. Cela signifie qu’il n’y a pas de support pour les GPU externes.

Microsoft a également annoncé le Surface Dock 2 au prix de 259,99 $, doté d’un câble plus long, d’une charge rapide et de quatre ports USB-C avec prise en charge de jusqu’à deux moniteurs 4K à 60 Hz. Et puisque vous allez vouloir utiliser des écouteurs sans fil avec le nouveau Surface Book, la société a présenté les Surface Earbuds et une version mise à jour des Surface Headphones, à 219 € et 279 €, respectivement. Les deux offrent une prise en charge des mouvements tactiles pour contrôler les appels et la lecture audio.

Le prix du Surface Book 3 au format 13,5 pouces débutera à 1799 euros (avec 8 Go de mémoire vive, 256 Go de SSD et sans GPU dédié), tandis que le Surface Book 3 de 15 pouces sera vendu à partir de 2599 euros.

Le Surface Book 3 sera disponible en France dès le 5 juin 2020.