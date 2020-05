Fortnite compte désormais plus de 350 millions de joueurs inscrits

Epic Games a communiqué une nouvelle statistique concernant son jeu Fortnite : le titre compte désormais plus de 350 millions de joueurs.

Que vous l’aimiez, le détestiez ou aimiez le détester, il est indéniable que Fortnite est l’un des jeux les plus populaires au monde en ce moment. Le nombre de joueurs qui y affluent quotidiennement est difficile à comprendre pour beaucoup de gens, et contrairement à d’autres titres populaires, la folie Fortnite n’est pas vraiment retombée ces derniers temps.

En effet, Fortnite continue apparemment de croître et de remplir encore plus les poches déjà pleines d’Epic Games. Cela permet à la société d’offrir plus de cadeaux sur l’Epic Games Store et d’acquérir plus d’exclusivités temporaires pour la plateforme.

Mais quelle est la taille de la base d’utilisateurs de Fortnite maintenant ? Franchement, il est difficile de dire avec certitude: Epic n’a jamais été trop enthousiaste à l’idée de publier publiquement le nombre de joueurs. Cependant, la société a récemment annoncé son dernier nombre d’utilisateurs enregistrés, et le chiffre est impressionnant : Fortnite a accumulé 350 millions de joueurs au total à ce jour.

Fortnite now has over 350 million registered players! In April, players spent over 3.2 billion hours in game. 🙌🥳

Let’s keep the party going with our Party Royale Premiere LIVE on May 8 at 9PM ET featuring @DillonFrancis @steveaoki @deadmau5: https://t.co/H18c3UgBL1 pic.twitter.com/Cgt3r7LXQO

— Fortnite (@FortniteGame) May 6, 2020