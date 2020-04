Les OnePlus 8 et 8 Pro officiellement présentés par OnePlus

Le constructeur OnePlus a dévoilé hier le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro, ses deux nouveaux smartphones haut de gamme.

Le fabricant de téléphones chinois OnePlus a dévoilé hier les derniers appareils phares de sa gamme de smartphones: les OnePlus 8 et 8 Pro. Au cours d’un stream en direct d’une heure, la société a présenté les spécifications des smartphones, les nouvelles fonctionnalités, leur design et, bien sûr, leurs étiquettes de prix.

Nous aborderons tour à tour chacun de ces sujets pour les OnePlus 8 et 8 Pro tout en soulignant les fonctionnalités spécifiques au modèle si nécessaire. Tout d’abord, parlons du design: dans l’ensemble, vous n’allez pas voir beaucoup de changements stylistiques majeurs ici. Les OnePlus 8 et 8 Pro sont assez similaires aux autres appareils que nous avons vus de cette société, si vous considérez la forme générale.

Les deux téléphones sont toujours « all-screen », bien qu’ils disposent désormais de capteurs photo selfie en poinçon dans leurs coins supérieurs gauche. Cela les distingue des 7T et 7 Pro, qui avaient respectivement une « encoche » et une caméra pop-up. Ce choix de caméra en poinçon n’est pas sans précédent, mais elle est relativement nouvelle pour OnePlus.

La zone de la caméra arrière est l’endroit où nous voyons les premières différences majeures entre le 8 et le 8 Pro. Le 8 Pro dispose de caméras ultra-large et standard de 48 mégapixels, en plus d’un objectif à filtre couleur de 5 mégapixels et d’un téléobjectif de 8 mégapixels. Le 8 classique a le même appareil photo standard de 48 mégapixels, mais son objectif ultra large est rétrogradé à 16 mégapixels, et n’embarque pas de téléobjectif ni d’objectif à filtre couleur (en les remplaçant par un seul objectif « macro » de 2 mégapixels).

Ce n’est pas trop une perte, cependant: les critiques disent que l’objectif de filtre de couleur n’est pas particulièrement bon en premier lieu.

Les deux appareils sont livrés avec des options de configuration de stockage de 128 Go et 256 Go, ainsi que 8 ou 12 Go de RAM, selon votre budget et vos préférences. Chaque terminal tourne sous OxygenOS (la surcouche OnePlus pour Android 10) sur le dernier SoC Snapdragon 865 de Qualcomm, qui promet des performances « jusqu’à 25% » plus rapides que le hardware des précédents smartphones OnePlus.

En ce qui concerne les écrans, le 8 Pro est légèrement plus grand que son homologue moins cher avec un écran semi-incurvé de 1440x3168px, 6,78 pouces (le 8 a un écran de 1080x2400px pour 6,55 pouces). Il est également beaucoup plus fluide, tandis que le OnePlus 8 de base est livré avec une technologie d’écran de taux de rafraîchissement de 90 Hz, le 8 Pro donne un coup de pouce à 120 Hz.

Cela conduira à des jeux plus rapides (à condition que vos jeux n’aient pas de framerates verrouillés), ainsi qu’à un défilement et une navigation plus fluides. C’est une différence qui devra probablement être expérimentée de première main pour vraiment l’apprécier.

Les deux smartphones sont équipés de capteurs d’empreintes digitales intégrés à l’écran, d’une prise en charge 5G et de la technologie de charge Warp (qui peut vous garantir une charge de 50% en seulement 23 minutes) via USB-C. Si vous préférez emprunter la route sans fil, le 8 Pro propose à la fois une charge sans fil et une charge inversée 3W, deux premières pour la famille de smartphones OnePlus. Si cela ne suffit pas, le 8 Pro possède également un indice de protection IP68, mais pas le 8 standard.

En ce qui concerne l’autonomie de la batterie, les critiques disent que les appareils peuvent durer de 12 à 18 heures (ou plus, dans certains cas) sur une seule charge, et OnePlus lui-même promet une autonomie de la batterie pour « toute la journée ». Évidemment, cela peut varier en fonction de la façon dont vous utilisez l’appareil, mais ces chiffres ne sont pas mauvais pour une utilisation plus souple. Le 8 Pro contient une batterie de 4 500 mAh et le 8 possède une batterie de 4 300 mAh.

Donc, avec les spécifications de base à l’écart, discutons du prix. Le OnePlus 8 Pro commence à 899 euros et le OnePlus 8 à 699 euros. En résumé, cette option supplémentaire de 200 euros vous offre un écran plus fluide, un appareil photo amélioré et un accès à des fonctionnalités de luxe telles que la recharge sans fil et inversée. Sinon, les appareils sont assez similaires, et selon les critiques, vous ne vous tromperez pas avec le OnePlus 8 standard si vous avez un budget plus serré.

La gamme OnePlus 8 est disponible en précommande sur le site de OnePlus, mais également chez Fnac, Darty, Bouygues et Amazon. La livraison est prévue à partir du 21 avril.