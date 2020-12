OnePlus lancera sa première smartwatch début 2021

Pete Lau, le PDG de OnePlus vient de confirmer l’arrivée d’une smartwatch pour le début de l’année 2021.

Le fabricant chinois de smartphones OnePlus prévoit de sortir son premier appareil portable au début de l’année prochaine. La société avait initialement l’intention de lancer une montre connectée il y a des années, mais a judicieusement choisi de jouer au jeu de l’attente et de laisser le marché mûrir un peu. Il semble maintenant que le moment est venu d’avancer avec une nouvelle catégorie de produits.

Dans un article récent sur Twitter, le co-fondateur Pete Lau a déclaré que les fans avaient depuis longtemps demandé à la société de faire une montre. «Comme vous l’avez peut-être entendu au cours du week-end, nous en fabriquons un, qui sortira au début de l’année prochaine», a ajouté Lau.

Many of you said you wanted a watch, and as you might have heard over the weekend—we're making one, to be released early next year. Wishes do come true.🎁 https://t.co/H1Fqv9srXj

— Pete Lau (@PeteLau) December 22, 2020