OnePlus semble préparer le lancement de sa première tablette Android

La marque OnePlus devrait prochainement se lancer sur le marché des tablettes avec sa OnePlus Pad.

OnePlus est connu pour fabriquer certains des meilleurs téléphones Android du marché, et avec la sortie de la série Nord, la société s’est effectivement étendue au segment du milieu de gamme avec une stratégie à deux volets. Désormais, elle se dirige apparemment vers le marché des tablettes, selon une liste trouvée sur le site Web de l’Office européen de la propriété intellectuelle.

Il y a eu des rumeurs autour du lancement d’une tablette OnePlus depuis un certain temps, bien que la société ne l’ait jamais confirmé. Cependant, une liste trouvée sur le site Web de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) suggère que OnePlus envisage effectivement de lancer une tablette.

Selon les informations sur la marque, OnePlus a déposé une entrée pour un produit nommé « OnePlus Pad » le 1er juillet. Si le nom ne suffit pas à vous faire croire qu’il s’agit d’une tablette, jetez un œil au segment « Biens et services » trouvé dans ce PDF. Compte tenu du nom et de tous les appareils mentionnés dans ce segment, une « tablette informatique » semble la plus probable.

Si le OnePlus Pad est en fait une tablette, ce sera la première de l’entreprise, et aussi une alternative bienvenue à un marché principalement dirigé par Apple. Des marques comme Samsung, Amazon et Lenovo continuent de lancer de nouvelles tablettes, mais leur part de marché est loin d’atteindre les sommets d’Apple.

Parmi les autres participants, citons Realme, après que le PDG Madhav Max a déclaré que le fabricant travaillait sur une nouvelle tablette appelée Realme Pad. Xiaomi et Oppo développeraient également de nouvelles tablettes.