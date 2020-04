Google ferme Shoelace, son réseau social expérimental

Google ferme son réseau social expérimental Shoelace, lancé à la mi-2019 afin d’aider les gens à se réunir dans la vraie vie.

Google a connu des difficultés notoires dans le secteur des réseaux sociaux. Son exemple le plus célèbre, Google+, a été lancé en 2011. Après un démarrage prometteur, le réseau social n’a finalement pas réussi à rivaliser avec son concurrent direct Facebook et d’autres plateformes en herbe comme Instagram.

Aujourd’hui, c’est au tour d’un autre réseau social de Google de fermer ses portes. En effet, la société a annoncé la fermeture de son réseau social expérimental Shoelace.

Développée par l’Area 120, l’incubateur de Google, l’application a été lancée à la mi-2019 peu après le coucher du soleil. Comme le raconte The Verge, l’application sociale hyperlocal a été conçue pour aider les utilisateurs à organiser des activités et des événements locaux. Elle s’est déployée sur invitation uniquement à New York où elle est restée pour la durée de sa courte vie.

Dans une FAQ récemment mise à jour, Google a déclaré qu’étant donné la crise sanitaire actuelle, ils ne pensaient pas que le moment était venu d’investir davantage dans le projet. En tant que tel, il sera fermé le 12 mai, date à laquelle tous les comptes d’utilisateurs seront supprimés et le backend de l’application sera définitivement supprimé des serveurs de Google.

Les parties intéressées peuvent télécharger une version exportée de leurs données utilisateur ici.

Google a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de redémarrer Shoelace à l’avenir. Ce n’est pas rare étant donné que de nombreux projets de l’Area 120 sont de courte durée, exécutés uniquement pour tester des idées et, espérons-le, pour apprendre quelque chose de nouveau.