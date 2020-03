Google annule sa conférence des développeurs I/O 2020

Un autre événement technologique succombe au coronavirus. Google a annulé sa conférence des développeurs I/O 2020.

Après le MWC et la GDC, Google a décidé qu’il valait mieux annuler que risquer la santé des milliers de participants de sa I/O. La première conférence des développeurs de Google, I/O 2020, a ainsi été annulée.

Il s’agit d’un autre événement technologique qui a été annulé en raison de l’inquiétude suscitée par le COVID-19. Google a publié aujourd’hui une déclaration disant: « En raison de préoccupations concernant le coronavirus (COVID-19), et conformément aux directives sanitaires du CDC, de l’OMS et d’autres autorités sanitaires, nous avons décidé d’annuler l’événement physique I/O Google qui aurait du se tenir à l’amphithéâtre Shoreline. «

Ceux qui ont acheté des billets pour l’événement recevront un remboursement complet d’ici le 13 mars. En outre, ces détenteurs de billets pourront également acheter un billet pour l’I/O 2021. Pour l’instant, Google cherche à « explorer d’autres façons de faire évoluer les I/O pour mieux se connecter avec notre communauté de développeurs ».

